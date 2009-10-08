'PKK istenmeyen örgüt haline geldi'

Kuzey Irak'taki terör örgütü PKK'nın Kandil kampını ziyaret eden Fransız Le Figaro gazetesinin muhabiri, terör örgütü ile Kuzey Irak'taki bölgesel yönetimin çıkarlarının artık aynı olmadığını bildirdi. Yazıda bölgede PKK'nın bugün resmen "istenmeyen örgüt" haline geldiği belirtildi.



Ankara'yla yakınlaşma sürecinde bulunan Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin, PKK'ya bir an evvel silah bırakması yönünde çağırıda bulunduğunu belirten muhabir, "Bölgesel dinamikler, bölgenin aktörlerini İran, Suriye, Türkiye ve Irak'ın kavşağında yer alan Kuzey Irak bölgesine istikrar getirmeye zorluyor" yorumunda bulundu.



ABD'nin bölgedeki jeopolitik, askeri ve enerji çıkarlarının ön planda bulunduğunu ifade eden Le Figaro'nun muhabiri, Washington'un 2011 yılının sonuna doğru Irak'tan asker çekmesi durumunda Kuzey Irak ve Türkiye'den geçen güzergahı kullanacağını belirtti.



Yazıda Irak petrol ve gazının da aynı güzergahtan geçip Türkiye'nin Akdeniz sahiline ulaştırıldığı hatırlatılarak, ABD'nin Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattının ve gelecekte kullanıma girecek olan Nabucco boru hattının güvenliğini sağlamak istediğinin altı çizildi.



Yazıda Ankara hükümetinin bugüne kadar 40 bin kişinin ölümüne yol açan PKK şiddetine son vermeyi amaçlayan "barış planını" açıklamasına rağmen, "PKK'nın gardını indirmediği", silah bırakmadığı ifade edildi.



Türkiye ile ilişkiler



Kuzey Irak'taki bölgesel yönetimin lideri Mesut Barzani'nin PKK ile Türkiye arasındaki çatışmaların son ermesinden kazançlı çıkacağına dikkati çeken muhabir, Barzani'nin PKK'ya destek verme ve Türkiye'yle iyi geçinme arasında sıkışıp kaldığını yazdı.



Muhabire göre, Barzani'nin Türkiye'yle iyi geçinmesi, Kuzey Irak'taki yarı bağımsız bölgesel yönetimin statüsünün sağlamlaşmasını sağlıyor.



Muhabir, bölgesel yönetimin, 2007 yılında Türkiye'nin baskısı ile PKK'nın uzantısı olan Kürdistan Demokratik Çözüm partisinin bürolarını kapattığını hatırlattı.



Le Figaro muhabiri, Türkiye, Irak ve ABD arasında terör örgütü PKK'ya karşı işbirliğinin geliştirilmesi ve bu çerçevede örgütün Irak'tan Türkiye'ye saldırmasına son verilmesi amacıyla üçlü mekanizma kurulduğunu ve mekanizmanın merkezinin de Kuzey Irak'taki Erbil kentine yerleştirileceğini belirtti.

