PKK, IŞİD, El Kaide, DHKP-C, MLKP, 'FETÖ'; işte 'terörden arananlar' listesinin tamamı

İçişleri Bakanlığı, terör soruşturmaları kapsamında haklarında yakalama kararı verilen, ancak bulunamayan kişiler hakkında 'terörden aranlar' listesi oluşturdu.

Kırmızı, mavi, yeşil, turuncu ve gri olmak üzere beş ayrı renk kategorisinde oluşturulan listede PKK, IŞİD, El Kaide, DHKP-C, MLKP ve 'FETÖ' mensubu olduğu ileri sürülen isimler yer alıyor. İçişleri Bakanlığı, arananların yakalanmasına yardımcı olan vatandaşlara para ödülü veriyor. Kırmızı listede yer alanların ihbar edilmesine 4 milyon liraya varan ödül verilirken, mavi liste için 1 milyon 500 bin lira, yeşil liste için 1 milyon lira, turuncu liste için 600 bin lira, gri liste için de 300 bin liraya varan ödül koyuldu.

Karayılan, Gülen ve Adil Öksüz kırmızı listede...

KCK yöneticilerinden Murat Karayılan ve Cemil Bayık, TBMM, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hükümet ve Genelkurmay Başkanlığı tarafından 15 Temmuz darbe girişimini planlayan "Fethullahçı Terör Örgütü/FETÖ” lideri olarak suçlanan Fethullah Gülen ve Adil Öksüz gibi isimler kırmızı listede yer alıyor. Kırmızı listede 41 isim yer alırken, bunlardan 24 isim PKK'dan, 3 isim DHKP-C, 2 isim MLKP, 3 isim IŞİD, 9 isim de FETÖ'den aranıyor. Hakkında yakalama kararı çıkmadan 1 gün önce yurt dışına çıkış yaptığı belirlenen eski savcı Zekeriya Öz ile şirketlerine kayyım atanarak TMSF'ye devredilen ve İngiltere'de bulunan Akın İpek ise gri listede yer alıyor.

Hangi listede, kaç isim var?

Mavi listede, arananlar arasında 72 isim bulunurken, yeşil listede 60, turuncu listede 67, gri listede ise 527 isim var.

4 milyon 680 bin lira para ödülü verildi

terorarananlar.pol.tr adresinde yer alan bilgilere göre, 487 bin 962 çağrı sonucunda değerlendirilen ihbarlarla kırmızı listeden (1), yeşil listeden (5), turuncu listeden (1) ve gri listeden (20) olmak üzere toplamda (27) kişi yakalandı. Bugüne kadar, yeşil listede aranan kişilerin yakalanmasını sağlayan vatandaşlara 1 milyon 300 bin lira, gri listedekiler için 750 bin lira olmak üzere, Ödül Komisyonu tarafından toplamda 4 milyon 680 bin lira para ödülü verildiği belirtildi.

İşte renk gruplarına göre listeler...

Kırmızı liste:

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Mavi liste:

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Yeşil liste:

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Turuncu liste:

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Gri liste:

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