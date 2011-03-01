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PKK IRAKLI KÜRTLERİ KIŞKIRTIYOR ANKARA (A.A)

01 Mart 2011 13:57

-PKK IRAKLI KÜRTLERİ KIŞKIRTIYOR ANKARA (A.A) - 01.03.2011 - Türkiye, İran ve Suriye'nin etkili operasyonları nedeniyle bölgede yalnızlığa mahkum olan terör örgütü PKK, Libya ve Mısır'da yaşanan olayları bahane ederek, Iraklı Kürtleri KDP ve KYB bölgesel yönetimleri aleyhine ayaklandırarak bölgede tutunmaya çalışıyor. Irak'ın Süleymaniye kentinde geçen hafta KDP ve KYB'nin il örgütü binalarına yönelik saldırıları organize ettiği belirlenen terör örgütü üst düzey sorumlusu Faik Gulpi'nin tutuklandığı bildirildi. Halepçe İdari Mahkemesi tarafından yargılanan ve tutuklanmasına karar verilen terör örgütü sorumlusu Faik Gulpi'nin, Süleymaniye'de KDP bürosuna yönelik silahlı saldırının yanı sıra, Mısır ve Libya'da yaşanan olaylardan hareketle, Iraklı Kürtleri KDP ve KYB yönetimleri aleyhine kışkırtan protesto eylemlerini de organize ettiği gerekçesiyle tutuklandığı kaydedildi. PKK tarafından geçen hafta KDP ve KYB yönetimleri aleyhine organize edilen protesto eylemlerinde 4 kişi ölmüş, 200'e yakın kişi de yaralanmıştı. KDP ve KYB'ye bağlı yerel güvenlik birimlerinin, Süleymaniye dışında, Ranya, Kelar, Kifri, Derbendihan, Koysancak, Pencevin, Çarkorna, Halepçe, Helbet'te Iraklı Kürtleri bölgesel yönetimler aleyhine ayaklanmaya yönelik eylemleri organize ettikleri belirlenen terör örgütü sorumlularından Fatma S, Pervin A, Zana R, Fuat M, Mahmut A. ve Hevi H'nin yakalanarak cezaevine konuldukları bildirildi. KYB Siyasi Büro Sözcüsü ve Basın Bürosu Sorumlusu Azad Cundiyani, geçen ay Süleymaniye'de neşredilen ''Kürdistani Nwe'' gazetesine yaptığı açıklamada, PKK'nın eylemsizlik kararını uzatmasının ve koşulsuz silah bırakmasının, hem Kürtler, hem de örgüt için en doğru karar olduğuna dikkat çekmişti.

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