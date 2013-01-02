PKK ile yeni süreç Oslo görüşmelerinden hangi noktalarda farklı?

Yeni Şafak Gazetesi Ankara Temsilcisi Abdülkadir Selvi, Abdullah Öcalan ile yeniden başlayan görüşmelerin karşılaştırmasını yaptı.

Selvi ‘Yeni sürecin ip uçları’ başlığıyla bugün(02.01.2013) yayımlanan yazısında, yeni sürecin Oslo’dan farkının, görüşmelerde aracı bir ülke olmadan MİT’in doğrudan Öcalan’la görüştüğünü söyledi.

Amacın, silah bırakma olduğunu ve bir takvime dayalı olarak yapılacağını ifade eden Selvi’nin yazısını bir kısmı şöyle:

Yeni süreç Oslo'dan farklı.

Örneğin ucu açık bir süreç değil.

Bir takvime dayalı olarak görüşülüyor.

Başbakan Erdoğan, İmralı ile görüşmeler yapıldığını açıkladığı konuşmasında, 'Netice almamız lazım. Baktık ki artık ışık yok, orada keseriz' demişti.

Görüşmelerde bir ilerleme sağlanıp sağlanmadığı görülecek. Eğer başarılı bulunursa, iki tarafın da onay verdiği bir isim, kamuoyuna görüşmelerin sürdüğünü, amacın silah bırakma olduğunu ve bir takvime dayalı olarak yapılan çalışmaların ikinci aşamaya gelindiğini duyuracak.

Oslo'dan bir farkı daha var bu sürecin.

Oslo görüşmelerinde aracı bir ülke görüşmelerin yapıldığı (Oslo) üçüncü bir ülke vardı. Aracı ülke İngiltere'ydi. Birçok tarihi müzakereye ev sahipliği yapan Norveç'in ünlü kenti Oslo ise görüşmelerin yürütüldüğü yerdi.

Bu kez aracı ülke yok. MİT doğrudan Öcalan'la görüşüyor. Ortak ismin açıklamasından sonra ikinci aşamaya geçildiğinde nasıl bir yol izleneceği ise o zaman ortaya çıkacak.

Yeni süreçte BDP yer almıyor.

Çünkü BDP bu konuda kendisini muhatap kılabilecek bir inisiyatif geliştiremedi. Tam tersine çözümün değil, Kandil'in sesi olmayı tercih etti.

Selahattin Demirtaş ve Gültan Kışanak'ın temsil ettiği Cemil Bayık- Duran Kalkan çizgisi, yani Kandil, bu konularda akla gelebilecek ilk adres olması gereken BDP'yi taca çıkardı

BDP sürecin bu noktasında dahil olup inisiyatif kapma çabasında.

Ahmet Türk, Sırrı Sakık ve Aysel Tuğluk, Öcalan'la görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvuruda bulunacaklar.

BDP'de Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk faktörü de gözardı edilmemeli. Özellikle açlık grevlerinin bitirilmesi ve diyalog zeminin oluşmasında Cumhurbaşkanı Gül başta olmak üzere bir dizi temaslarda bulunmuşlardı. Ankara'da diyalog denilince akla gelen isimlerden.

Zaten Oslo sürecinde de BDP yoktu. Ama sürecin bir yerinde olmalı.

1.5 yıllık aradan sonra devlet, Öcalan'la görüşmek suretiyle, sorunun çözümünde soft power, yani yumuşak güç yöntemini kullanıyor.

Ama aynı zamanda PKK'nın kış yapılanmasını önlemek ve bazı diğer hazırlıklar açısından hard power yani sert güç seçeneği devrede tutuluyor.

İşin özü, bu kez sorunun çözümünde smart power yani akıllı güç yöntemi kullanılıyor.

Çözüm için gerektiğinde diyalog, ihtiyaç duyulduğunda askeri seçenek tercih ediliyor