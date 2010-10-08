'PKK ile savaşabilecek durumda değiliz'

T24- Irak Genelkurmay Başkanı Babe Bekir Zebari, Irak ordusunun terör örgütü PKK’ya karşı bir savaş yürütecek durumda olmadığını söyledi.



Irak Genelkurmay Başkanı Zebari, ülkede hükümet krizi yaşandığını ve ciddi güvenlik sorunu olduğunu hatırlattı.



Zebari, Irak ordusunun PKK’ya karşı mücadele yürütecek gücü ve imkanlarının bulunmadığını söyledi.



Irak anayasasına göre bölgesel Kürt Yönetimi'nin izni olmadan Irak ordusunun kuzeye geçme yetkisi olmadığına dikkat çeken Zebari, "Bizim PKK’ya savaş açmak gibi bir niyetimiz yok" dedi.



Türkiye'nin, PKK ile yaşanan sorunu diyalogla çözebileceğine inanmadığını belirten Irak Genelkurmay Başkanı, "Türkler PKK’yı terörist bir örgüt olarak görüyor. Bu öyle kolay çözülecek bir sorun değil" dedi.



