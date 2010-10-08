T24 LogoT24 Logo
Dünya

'PKK ile savaşabilecek durumda değiliz'

Irak Genelkurmay Başkanı, ülkesinin ordusunun terör örgütü PKK’ya karşı bir savaş yürütecek durumda olmadığını söyledi.

08 Ekim 2010 03:00

T24- Irak Genelkurmay Başkanı Babe Bekir Zebari, Irak ordusunun terör örgütü PKK’ya karşı bir savaş yürütecek durumda olmadığını söyledi.


Irak Genelkurmay Başkanı Zebari, ülkede hükümet krizi yaşandığını ve ciddi güvenlik sorunu olduğunu hatırlattı.


Zebari, Irak ordusunun PKK’ya karşı mücadele yürütecek gücü ve imkanlarının bulunmadığını söyledi.


Irak anayasasına göre bölgesel Kürt Yönetimi'nin izni olmadan Irak ordusunun kuzeye geçme yetkisi olmadığına dikkat çeken Zebari, "Bizim PKK’ya savaş açmak gibi bir niyetimiz yok" dedi.


Türkiye'nin, PKK ile yaşanan sorunu diyalogla çözebileceğine inanmadığını belirten Irak Genelkurmay Başkanı, "Türkler PKK’yı terörist bir örgüt olarak görüyor. Bu öyle kolay çözülecek bir sorun değil" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24