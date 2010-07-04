PKK ile mücadelede Barzani ve peşmerge desteği alınacak

T24 - Kandil Dağı'nda PKK'nın kıstırılması için üçlü mekanizmanın işlevi artırılırken Kürt yönetimi de sürece aktif destek verecek. PKK'nın hareket gücü kırılacak.



Sınır bölgesindeki karakol ve üs bölgelerine saldıran PKK'ya karşı stratejik konumdaki Kandil için yeni bir süreç geliştiriliyor. Kuzey Irak'taki Kandil Dağı'nın PKK için güvenli bölge olmaktan çıkarılmasını hedefleyen süreçte, Türkiye-ABD-Irak arasındaki üçlü mekanizmanın işlevi arttırılırken artık Kürt yönetimi de Türkiye'ye aktif destek verecek. Türkiye- İran ve Suriye'nin eş zamanlı operasyonları ile PKK'nın hareket alanı daraltılacak.



Irak Bölgesel Kürt Yönetimi lideri Mesud Barzani'nin Türkiye ziyaretinin ardından Devlet Bakanı Zafer Bakan Çağlayan'ın işadamları heyeti ile Erbil'i ziyareti, Kürt yönetimi ile sıcak temas ortamı sağladı. Mesud Barzani, "Topraklarımızı komşu ülkelere saldırı amaçlı kullandırmayacağız" diyerek PKK ile mücadelede Türkiye'nin yanında oldukları mesajını verdi.



Bölgesel yönetimin gelecekteki bir numarası olarak bilinen Neçirvan Barzani'nin de bu hafta PKK'ya silah bırak çağrısı yapması, bu noktadan sonra daha fazla karşısında olacaklarını vurgulaması artık Irak'ın Kürt bölgesinin de üçlü mekanizmada samimi rol alacağını ortaya koydu.





Kandil önlemleri



Hatta Neçirvan Barzani, son olarak Bakan Çağlayan'la yediği akşam yemeğinde PKK için "Birlikte defedeceğiz" dedi. Ve yeni Kandil süreci başladı. Barzani yönetimi, PKK'ya lojistik destek veren kamplarda yaşayanların Türkiye'ye dönmesi için devreye girecek. Mahmur kampında yaşayan siviller dönüşe ikna edilecek. Peşmergeler, bu kamplardan Kandil'e lojistik destek gitmemesi için güvenlik önlemlerini artıracak. Türkiye-İran-Irak üçgenindeki dağlarda bulunan irili ufaklı kampların boşaltılması da hedefleniyor. Nitekim, Türkiye'nin sınır kesiminde yer alan Haftanin, Hakurk, Sinaht kesimlerindeki PKK'lılar küçük gruplara ayrılıyor ve olası sınır ötesi harekata karşı kampların yerini değiştiriyor. Kandil'in İran'a bakan kısmından kara harekatı imkansız olarak görülüyor. Kandil Dağı'nın Türkiye sınırına uzaklığı da en yakın çıkıştan karayoluyla 100, kuş uçuşu 90 km. Etrafında sarp vadiler bulunuyor. Kandil'in tam bir operasyon için kuşatılması gerekiyor. Bu da 3 bin 400 kilometrekarelik alan demek ve oldukça güç. Ancak, Kandil Dağı'nın önemli bir bölümü Süleymaniye çevresinde. PKK'lılar bu noktadan, Kuzey Irak kentlerine rahatça girip çıkıyor veya dönemsel olarak yerleşiyor. Yeni süreçte Kürt yönetimi eli silahlı unsurların Kuzey Irak'taki kentlerde yaşamasını önleyecek.





Denge politikası



Son dönemde PKK ve İran'daki uzantısı PJAK'a karşı üç ülke eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Türk savaş uçakları Kandil ve çevresini bombalarken İran geçtiğimiz günlerde Kandil'e hava harekatı yaptı. Suriye'de başlayan operasyonla birlikte PKK'nın bölgedeki gücü büyük ölçüde kırıldı. Ayrıca Kürt yönetimi, TSK bölgedeki hedeflere nokta operasyon düzenlerken geri planda duracak. PKK'yla çatışmaya girmeyecek ama Türkiye'yi de karşısına almayacak. Barzani yönetimi Türkiye'ye desteğini derinden sürdürecek. Ancak Kürt yönetimi, kendilerine bir takım listeler verilse de silah bırakarak örgütten ayrılan Erbil, Süleymaniye gibi şehirlere yerleşen PKK'lılara dokunulmasını istemiyor. Çünkü, halkıyla karşı karşıya gelmek istemiyor.





