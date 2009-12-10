'PKK ile mücadele tarafların çıkarına'

T24 - ABD'deki düşünce kuruluşlarından Washington Enstitüsünde yayımlanan makalede, "PKK'nın Avrupa'daki uyuşturucu kaçakçılığındaki merkezi rolü göz önünde bulundurulduğunda, ABD, AB ve Türkiye'nin örgütle mücadele çabalarının somutlaşmasının, ilgili tüm tarafların çıkarına" olduğu belirtildi.



"PKK'nın Narko-Terörizmiyle Mücadele" başlığıyla, Benjamin Freedman ve Matthew Levitt'in kaleme aldığı yazıda, terör örgütü PKK'nın, uluslararası uyuşturucu ticaretinde önemli paya sahip, sayıları giderek artan terör örgütlerinden biri olduğu ifade edildi.



ABD'de son dönemdeki değerlendirmelerde, PKK'nın konvansiyonel terör örgütü olmaktan ziyade "hibrid (melez) bir terörist ve uyuşturucu kaçakçılığı karteli" olduğunun belirtildiği kaydedilen yazıda, ABD Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi Operasyonlar Birimi'nin eski Başkanı Michael Braun'un sözlerine atıf yapılarak, bu tür örgütlerin eylemlerinin, "güvenlik güçlerinin karşı karşıya kaldığı en çirkin ve ahlaksız eylemler olduğu ve güvenlik alanında hükümetlerin önündeki en önemli zorluğu oluşturduğu" ifade edildi.



Yazıda, özetle şunlar kaydedildi:



"PKK'nın uyuşturucu kaçakçılığı ve terörizm dalgasını kapsayan ulus aşırı yasa dışı faaliyetleriyle mücadele etmek, FBI Başkanı Robert Mueller'in konuyla ilgili Türkiye'yi ziyaret etmesi gibi, giderek artan uluslararası işbirliğini gerektiriyor.



Bunun yanında, PKK'nın Avrupa'daki uyuşturucu kaçakçılığındaki merkezi rolü göz önünde bulundurulduğunda, ABD, AB ve Türkiye'nin örgütle mücadele çabalarının somutlaşması, ilgili tüm tarafların çıkarınadır."