T24 LogoT24 Logo
Politika

'PKK ile mücadele tarafların çıkarına'

ABD'deki düşünce kuruluşlarından Washington Enstitüsü, PKK'yla mücadeleyle ilgili bir makale yayınlandı.

10 Aralık 2009 02:00

T24 - ABD'deki düşünce kuruluşlarından Washington Enstitüsünde yayımlanan makalede, "PKK'nın Avrupa'daki uyuşturucu kaçakçılığındaki merkezi rolü göz önünde bulundurulduğunda, ABD, AB ve Türkiye'nin örgütle mücadele çabalarının somutlaşmasının, ilgili tüm tarafların çıkarına" olduğu belirtildi.

"PKK'nın Narko-Terörizmiyle Mücadele" başlığıyla, Benjamin Freedman ve Matthew Levitt'in kaleme aldığı yazıda, terör örgütü PKK'nın, uluslararası uyuşturucu ticaretinde önemli paya sahip, sayıları giderek artan terör örgütlerinden biri olduğu ifade edildi.

ABD'de son dönemdeki değerlendirmelerde, PKK'nın konvansiyonel terör örgütü olmaktan ziyade "hibrid (melez) bir terörist ve uyuşturucu kaçakçılığı karteli" olduğunun belirtildiği kaydedilen yazıda, ABD Uyuşturucuyla Mücadele İdaresi Operasyonlar Birimi'nin eski Başkanı Michael Braun'un sözlerine atıf yapılarak, bu tür örgütlerin eylemlerinin, "güvenlik güçlerinin karşı karşıya kaldığı en çirkin ve ahlaksız eylemler olduğu ve güvenlik alanında hükümetlerin önündeki en önemli zorluğu oluşturduğu" ifade edildi.

Yazıda, özetle şunlar kaydedildi:

"PKK'nın uyuşturucu kaçakçılığı ve terörizm dalgasını kapsayan ulus aşırı yasa dışı faaliyetleriyle mücadele etmek, FBI Başkanı Robert Mueller'in konuyla ilgili Türkiye'yi ziyaret etmesi gibi, giderek artan uluslararası işbirliğini gerektiriyor.

Bunun yanında, PKK'nın Avrupa'daki uyuşturucu kaçakçılığındaki merkezi rolü göz önünde bulundurulduğunda, ABD, AB ve Türkiye'nin örgütle mücadele çabalarının somutlaşması, ilgili tüm tarafların çıkarınadır."

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24