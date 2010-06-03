'PKK ile mücadele için her türlü desteği vereceğiz'

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Barzani: PKK için her türlü desteği vereceğiz

Erdoğan, Putin ile İsrail saldırısını görüştü

Putin: Gazze'ye uygulanan ambargonun kaldırılmasından yanayız

Rusya Başbakanı 8 Haziran'da İstanbul'da

Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) Rixos Otel'de düzenlenen Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 2002 yılında Arap ülkelerine yaptığı ihracatın 3.2 milyar dolar olduğunu, bu rakamın 2008 yılında 25 milyar dolara çıktığını söyledi. ''Halep oradaysa arşın Ankara'da'' diyen Erdoğan, artışın yüzde 668 oranında olduğunu, 2009 yılında krize rağmen Arap ülkelerine ihracatı 21 milyar doların üzerinde tutmayı başardıklarını belirtti.Bu gelişmenin durup dururken olmadığına dikkati çeken Başbakan Erdoğan, şunları kaydetti:''Bu, proaktif dış politikayla oldu. Bu, bizim barış temelli istikrar temelli işbirliği noktasındaki anlayışımız ve onlarla olan bu işbirliği temelli yapıcı yaklaşımlarımızla oldu. Samimi bir şekilde refahı, huzuru, barışı savunmamız sayesinde oldu.''Küresel krize rağmen 2009 yılında 102 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirildiğine dikkati çeken Erdoğan, ''Dünyadaki gelişmeleri izlemeyenler, dünyada nasıl bir fırtınanın estiğini, bu fırtınanın dünya ekonomilerini nasıl kasıp, kavurduğunu görmeyenler, ihracattaki düşüşü farklı yerlere çekmenin çabası içine giriyorlar'' dedi.İşsizlik sorununa da değinen Erdoğan, ''Popülizmin çok ciddi bir siyaset hastalığı olduğunu ve etkisinin de hiç bir zaman lokal kalmadığını'' belirtti. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:''Kendinize göre bazı tespitler, teşhisler yaparsınız, hele bu siyasette çok daha kolaydır. Biliyorsunuz 1'e 5 dağıtanlar olur, 1'e 2 dağıtanlar olur ama ondan sonra Züğürt Ağa'ya dönersiniz. Geldiğimizde bunları hep yaşadık, gördük. Yapamayacağınızı vadetmeyeceksiniz. Yapacağınızı söyleyeceksiniz ama söylerken ortaya reçeteyi koyacaksınız. Türkiye'de her seçim öncesinde musluklar sonuna kadar açılmıştır, dikkat edin. Bol keseden dağıtılmış, kısmi bir rahatlama güya sağlanmıştır ama seçim sonrasında har vurup harman savurmanın bedeli de vatandaşa çok ağır ödetilmiştir.''Başbakan Erdoğan, 2023 yılında dünyanın ilk 10 ekonomisi içinde yer alma hedefini yineleyerek, ''Bu hedefimizin içinde ihracat artışının önemli bir payı var. Çünkü ihracat odaklı bir ekonomi anlayışını benimsedik ve 7.5 yıllık süreci bu şekilde geçirdik. 2023 hedefimiz 500 milyar dolar ihracat yapmaktır. Bu asla hayal değil'' diye konuştu.Başbakanlık Konutu'nda gerçekleştirilen ve Kuzey Irak ile Türkiye arasındaki ilişkilerin ele alındığı 2 saatlik Başbakan Erdoğan-Barzani görüşmesinde en önemli konu PKK ile mücadele oldu.Barzani, PKK ile mücadelede her türlü desteği, yardımı vereceklerini ifade ederken, Türkiye ile varolan ilişkileri daha da ileri götürmek istediğini bildirdi.İskenderun'daki PKK şehit olan 6 asker için üzüntüsünü de belirten Barzani ile görüşmesinin ardından Erdoğan, Rusya Başbakanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ise görüşmede, Başbakan Erdoğan'ın görüşmede, bu kafilenin uluslararası bir yardım kafilesi olduğunu, gemilerde 32 ülkeden gönüllülerin bulunduğunu, gemilerde yaşlı, genç, kadın, erkek bir çok insanın olduğunu, yine bu insanların Müslüman, Hristiyan, Yahudi bir çok dine mensup gönüllüler hareketi olduğunu söylediği öğrenildi.Erdoğan'ın görüşmede ''Böyle bir müdahaleyi kabul etmemiz mümkün değil. Uluslararası hukuk açısından konuyu takip edeceğiz'' dediği kaydedildi.Vladimir Putin'in de Başbakan Erdoğan'a Gazze'ye yardım götüren gemilerde hayatını kaybeden Türk vatandaşlarından dolayı üzüntülerini ilettiği ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki tavırlarını anlattığı ifade edildi.Putin'in görüşmede, ''Ortadoğu'da bir çatışmaya yol açılmaması için çaba gösterilmelidir. Gazze'ye uygulanan ambargonun kaldırılmasından yanayız. Filistin'de insani ve sosyo-ekonomik durum düzeltilmelidir. Filistin'e bu konuda yardım yapılmalıdır'' dediği kaydedildi.Öte yandan Rusya'nın Başbakanlık internet sitesinde yayımlanan açıklamada da, Erdoğan'ın Putin'i 8 Haziranda İstanbul'da yapılması planlanan ''Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı''na davet ettiği belirtildi.Açıklamada, Putin'in bu daveti 'memnuniyetle' kabul ettiği ifade edilerek, iki başbakanın bu ziyaret sırasında ikili görüşme yapma konusunda da anlaştıkları vurgulandı.Erdoğan ve Putin'in telefon görüşmesinde iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerle ilgili acil konuları da ele aldıklarını ifade edilen açıklamada, Putin ve Erdoğan'ın bölgedeki son durum ile ilgili de görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.Bu yıl devlet ve hükümet başkanları düzeyinde üçüncüsü gerçekleşecek konferansın dönem başkanlığını Kazakistan'dan Türkiye devralacak.Türkiye'nin dışında Rusya, Çin ve Güney Kore ile birlikte 18 ülkenin dahil olduğu konferansın gündeminde Kuzey Kore tarafından Güney Kore deniz altısının vurulduğu iddiası ile ilgili tartışmaların yoğun bir şekilde ele alınması bekleniyor. 26 Mart'ta gerçekleşen olayda Güney Kore denizaltısında 46 kişi hayatını kaybetmişti.