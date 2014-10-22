PYD Eşbaşkanı Asya Abdullah: PKK ile ilişkilerimiz var

PYD Eşbaşkanı Asya Abdullah ABD'nin havadan silah desteği ve Türkiye'nin peşmerge geçişine yeşil ışık yakmasının ardından Kobanê'deki son durum hakkında konuştu. "PKK'den kaç gerilla YPG'nin içinde var" sorusuna Abdullah, "YPG sadece Kürtlerin gücü değildir. YPG'de çok sayıda Süryani, Arap var. YPG'de bir sürü Arap ve Süryani şehidi var. YPG Suriye Rojava halkını koruyor. Diğer halklarla kurumlarla da ilişkimiz olduğu gibi PKK ile de ilişkilerimiz vardır" cevabını verdi.

Abdullah BBC Türkçe'nin canlı tartışma platformu Sosyal Meydan'da Facebook ve Twitter'da okurlar tarafından kendisine yöneltilen sorulara şöyle cevap verdi:

Twitter'da @onurms89 kullanıcı adlı takipçimiz ''Peşmerge ulaştı mı'' sorusunu yöneltmiş Abdullah'a.

PYD yetkilisi bu soruya, ''Şimdiye kadar Peşmerge Kobani'ye gelmedi. Kobani'ye kimse gelmedi, Kobani'yle bu konuda herhangi bir görüşme de olmadı'' yanıtını veriyor.

Abdullah: Rojava'da çok sayıda Türkmen var. Ancak net bir sayı veremem. Daha çok Halep'teler. Afrin'de varlar. Halep'in Azez ve Bab ilçelerinde varlar. Kürtlerin Türkmenlerle de ilişkileri iyidir.

Erhan Ayan (e-posta sorusu): ABD'nin gönderdiği silahların bir kısmının IŞİD'in eline geçtiği söylentileri var. Bunun doğruluğunu teyit ediyor musunuz? Zira bir takım videolar bunu doğrular nitelikte.

Abdullah: YPG açıklama yaptı silahların ellerine sağlam bir şekilde ulaştığını. Sağlık hizmeti veren kurum da, ilaçların kendilerine sağlam bir şekilde ulaştığına dair açıklama yaptı.

Can Boz (e-posta): PYD bünyesinde savaşan Türkler var mı? Türklerin PYD'ye katılması konusunda ne düşünürsünüz? Bu konuda bir organizasyonunuz var mı?

Abdullah: YPG ve YPJ ve Burkan Fırat (ÖSO dahil bazı Suriyeli muhalif gruplarla PYD'nin kurduğu grup) var Kobani'de IŞİD'e karşı savaşan. Türkiye vatandaşı Türk asıllı biri geçenlerde şehit oldu. YPG onu açıkladı

Şanlıurfa'dan Mustafa (e-posta):Kobanê'deki kuşatma ne zaman biter?

Abdullah: Kobanê'de çok şiddetli bir çatışma devam ediyor. IŞİD, Ceraplus, Mınbıc ve Telabiyat'tan destek getiriyor buraya. Dün akşam da çok şiddetli bir çatışma vardı. Dün akşam bombalı bir araç infilak etti. IŞİD Mınbıc ve Rakka'da camilerden Kobanê'deki savaş için cihat çağrısı yapıyor. Arapları zorla savaşa getiriyor. IŞİD kuşatması kaç gün daha sürer o konuda net bir gün veremem. IŞİD'in burada kırılması için büyük bir desteğe ihtiyacımız var. Silah ihtiyacımız var. Kobanê bir yıldır büyük bir ambargoyla karşı karşıya. Acilen bir yardım koridorunun açılması lazım.

Bekir Çetin (e-posta): Türkiye'den geçiş koridoru dışında bir talebiniz var mı?

Abdullah: Türkiye komşumuzdur. Sınırlarımız birdir. IŞİD'in Kobanê'de kırılması Türkiye halkına da bir hizmettir bu kapsamda Türkiye Kobanê'ye destek sunarsa kendi halkına da sunmuş oluyor. Türkiye'den iyi bir diyalog istiyoruz, destek istiyoruz, silah istiyoruz, yardım koridorunun açılmasını istiyoruz.

Agit Acon (Facebook): Türkiye, PYD'yi düşman ve terör olarak görüyor. Siz Türkiye'yi nasıl görüyorsunuz?

Abdullah: Biz Türkiye'yi kardeş ülke olarak görüyoruz. Düşmanı ortak olan bir ülke olarak görüyoruz. IŞİD ikimizin de ortak düşmanı. Sınırlarımız aynı.

Erhan Ayan (e-posta): Rojava sınırına hendek kazan Barzani ve IŞİD'in sınır hakimiyetine göz yuman Türkiye devleti ABD'nin Kobanê söylemlerinden sonra bambaşka bir tutum sergilemeye başladı. Bunu nasıl yorumluyorsunuz?

Abdullah: Kobanê'ye saldırı olunca Kürdistan'ın birçok bölgesinde Kobanê'ye destek eylemleri oldu. Kürt partileri toplandılar. Kürdistan'daki partilerin Kobanê'ye sahip çıkmalarını çok anlamlı ve değerli buluyoruz. ABD'nin sahiplenmesini de anlamlı ve önemli buluyoruz. Güzel bir adımdır. Demokratik bir partiyiz. 3 yıldır Suriye halkıyla ve diğer halklarla iyi bir diyalog içerisindeyiz. Amerika'yla da iyi bir diyalog içerisindeyiz.

Ahmet Çelik (e-posta): Sayın Barzani'nin birlik çağrısını ve Peşmerge'nin gelecek olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?

Abdullah: Her zaman Kürt birliğini önemsedik. Birliğe beraberliğe hep önem veriyoruz. Sadece Kürtlerin birlikteliği değil, diğer halklarla da birliktelik istiyoruz.

Abdullah: ABD koalisyonda yer alıyor. IŞİD'e karşı bize verilen yardımı anlamlı buluyoruz. Destek altında bir şey aramıyoruz.

Agit Acon (Facebook): Türkiye'nin IŞİD'i desteklediğini iddia ediyordunuz, elinizde belge var mı?

Abdullah: Türkiye'nin politikası birliğe yönelik olmalı. Diyaloğa inanıyoruz. Türkiye Kobanê'ye sahip çıkmalı.

Abdullah: Birçok defa Suriye rejimi insanlarımıza saldırdı. Şehitlerimiz oldu. Halep'te rejim askeriyle çatışmalarımız oldu. Kayıplarımız oldu. Suriye rejiminin saldırıları karşılıksız kalmamıştır.

Bekir Çetin (e-posta): PKK'den kaç gerilla YPG'nin içinde var?

Abdullah: YPG sadece Kürtlerin gücü değildir. YPG'de çok sayıda Süryani, Arap var. YPG'de bir sürü Arap ve Süryani şehidi var. YPG Suriye Rojava halkını koruyor. Diğer halklarla kurumlarla da ilişkimiz olduğu gibi PKK ile de ilişkilerimiz vardır.