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Dünya

'PKK ile gizli görüşme var'

Economist, Türkiye, ABD ve Iraklı Kürtlerin bir yıldır gizli yürüttüğü görüşmelere muhtemelen PKK’nın da katıldığını yazdı.

24 Ekim 2009 03:00

İngiltere’de yayımlanan haftalık siyaset ve ekonomi dergisi Economist, Kandil ve Mahmur kamplarından 34 kişinin Türkiye’ye gelmesini konu aldığı yazısında, Türkiye, ABD ve Iraklı Kürtlerin bir yıldır gizli görüşme yürüttüğünü, görüşmelere muhtemelen PKK’nın da katıldığını yazdı.

Makalede, “Bu adım, Türkiye, Amerika, örgüt üyelerinin üslendiği dağlık bölgenin kontrolünü elinde tutan Iraklı Kürtler ve büyük olasılıkla PKK arasında bir yıldır süren gizli görüşmelerin ardından geldi” denildi. Türk ordusundaki “şahin” generallerin PKK’lılar için af çıkarılmasına uzun süredir karşı çıktığı belirtilen yazıda, Iraklı Kürtlerinse “isyancıların” serbest şekilde dolaşmasına izin verdiği kaydedildi. Ancak şimdi ABD’nin Irak’tan çekilmeye hazırlanması yüzünden, Irak’ta etnik ve mezhepsel çatışmaların artabileceği korkusuyla bu işe yoğunlaşıldığı vurgulandı.

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