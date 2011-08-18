PKK iki şehidin cenazesini kaçırdı mı?

T24 - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde meydana gelen terör örgütü saldırısında iki binbaşının kayıp olduğu ileri sürüldü. İddiayı PKK saldırılarını önceden bilen Taraf yazarı Emre Uslu da Twitter'dan yazdı. Hakkari Valisi de 2 cenazeye ulaşamadıklarını açıkladı.



Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki bu sabahki PKK saldırısında 11 asker ve bir korucu şehit olmuştu.



Taraf gazetesi yazarı Emre Uslu, saldırıdan sonra Twitter'dan yaptığı açıklamada PKK'nın iki binbaşıyı kaçırdığını duyurdu.



Uslu daha sonra yaptığı yeni bir açıklamada ise "galiba bir binbaşı kaçırılmış görünüyor. Teyit etmeye çalışıyorum" dedi.



Emre Uslu'nun bu iddiası Twitter'de bomba etkisi yaratırken Hakkari Valisi Muammer Türker, akşam saatlerinde DHA muhabirlerine telefonla yaptığı açıklamada, ellerinde köy korucusu ile birlikte 8 şehit canezesinin olduğunu söyledi.



Vali Türker, isim açıklamadan "Elimizde 8 şehit cenazesi var. 2 cenazeye de ulaşamadık. Cenazelerden biri Binbaşı'ya, diğeri de uzman çavuş ait"dedi.



PKK'nın asker kaçırma iddiası resmi makamlarca henüz doğrulanmadı.



