PKK: Hüseyin Aygün kısa sürede serbest bırakılacak

PKK, Tunceli'de kaçırılan CHP milletvekili Hüseyin Aygün’ün “yoğun şikayetler üzerine” gözaltına alındığını belirterek, “gerekli idari ve hukuki işlemlerin tamamlanması ardından kısa süre içinde serbest bırakılacağını” bildirdi.

Fırat Haber Ajansı'nda yer alan PKK'nın açıklaması şöyle:

“12 Ağustos günü Dersim-Ovacık yolu üzerinde HPG dersim eyaleti güçleri tarafından CHP milletvekili Hüseyin Aygün gözaltına alınmıştır.

Hüseyin Aygün, Kürdistan halkına ve gerillaya yönelik devletin özel savaş politikalarının bir yürütücüsü olduğu yönlü halkımızdan gelen yoğun şikayetler göz önünde bulundurularak; sömürgeci Türk devletinin Dersim’e ve Dersim halkımıza yönelik yürüttüğü özel savaşa, asimilasyoncu ve parçalayıcı politikalara, yine Dersim’de geliştirilmek istenen barajlara dikkat çekmek ve Hüseyin Aygün’ün bu kirli politikaların hizmetine girmemesi gerekliliğini hatırlatmak amacıyla göz altına alınmıştır. Gerekli idari ve hukuki işlemlerin tamamlanması ardından Hüseyin Aygün kısa bir süre içerisinde serbest bırakılacaktır.”