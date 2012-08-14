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PKK Hakkari'de kaçırdığı işçileri serbest bıraktı

PKK mensupları, yakmadıkları kamyona bindirdikleri 11 sürücü ve 2 işçiyi kaçırdıktan yaklaşık 5 saat sonra serbest bıraktı

14 Ağustos 2012 02:30

Hakkari Yüksekova’da yapımı devam eden havaalanı inşaatına kum taşıyan 11 iş makinesi, bugün saat 14.00 sıralarında ilçenin Kadıköy köyü civarında durdurularak ateşe verilmiş, iş makinelerinin sürücüleri ile 2 işçi PKK'lılar  tarafından kaçırılmıştı.

Olay yerinde bulunan 12 kamyon ve iş makinesinden 11'ini ateşe veren PKK mensupları, yakmadıkları kamyona bindirdikleri 11 sürücü ve 2 işçiyi kaçırdıktan yaklaşık 5 saat sonra serbest bıraktı. Havaalanı inşaatını yapan firma yetkilileri, tüm sürücü ve işçilerinin sağ salim döndüklerini açıkladı.

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