PKK Hakkari'de kaçırdığı işçileri serbest bıraktı

Hakkari Yüksekova’da yapımı devam eden havaalanı inşaatına kum taşıyan 11 iş makinesi, bugün saat 14.00 sıralarında ilçenin Kadıköy köyü civarında durdurularak ateşe verilmiş, iş makinelerinin sürücüleri ile 2 işçi PKK'lılar tarafından kaçırılmıştı.

Olay yerinde bulunan 12 kamyon ve iş makinesinden 11'ini ateşe veren PKK mensupları, yakmadıkları kamyona bindirdikleri 11 sürücü ve 2 işçiyi kaçırdıktan yaklaşık 5 saat sonra serbest bıraktı. Havaalanı inşaatını yapan firma yetkilileri, tüm sürücü ve işçilerinin sağ salim döndüklerini açıkladı.