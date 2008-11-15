'PKK güdümlü mitinge katılan teröristtir'

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, PKK'nın çağrılarına göre yapılan her mitinge katılan kişinin "örgüt üyesi" gibi cezalandırılması gerektiğine karar verdi. Yargıtay'ın çok tartışılacak bu kararına neden olan olaylar 2006'nın mart ayında Diyarbakır'da gerçekleşti. PKK üyelerinin cenaze törenleri sırasında 77 kişi gözaltına alındı. Bunlardan 26'sı 18 yaşın altındaki çocuklardı.



Bu çocuklardan biri de Felat Özer'di. Felat Özer Diyarbakır 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Mahkeme, Özdemir'e "yasadışı toplantıya katılmak" tan ceza verdi. Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozdu. Diyarbakır Ağır Ceza kararında direnince dosya Yargıtay Ceza Genel Kurulu'na geldi. Kurul, incelemesinde TCK'daki "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi ayrıca örgüte üye olmak suçundan cezalandırılır" hükmünü uzun uzun tartıştı.



Cenazeye yorum



İşte Diyarbakır'daki son olaylarda 13-14 yaşlarındaki çocuklara 23 yıl ceza istenmesinin de dayanağı olan yorum, Genel Kurul'daki bu inceleme sırasında yapıldı. Genel Kurul, Felat Özer kararında, öncelikle PKK'nın kitleleri harekete geçirmek için Roj TV, Frat News Haber Ajansı ile örgütün internet sitelerindeki duyuruları kullandığını aktardı. 24 Mart 2006'da düzenlenen operasyon sonucu ölen örgüt militanlarının cenazelerine katılım için de aynı kanallarla çağrılar yapıldığı belirtilen kararda şöyle denildi: "Örgüt siteler ve Roj TV'nin olay öncesinde yapmış olduğu yayınlarda halkın işe gitmemesini, kepenklerini kapatmasını, çocukların okula gitmemesini sağlamıştır. Bu yayınların sonucu cenaze törenlerine katılan kişiler, belirtilen eylemleri gerçekleştirmiştir."



'Örgüt adına eylem'



Kurul, Felat Özer'in neden örgüt üyesi gibi cezalandırılması gerektiğini de şöyle anlattı: "Olayda; örgütün çağrısı, örgüte ait yayın organlarının yayınları ve çağrıları ile somutlaşmış olup, bu çağrının belirli bir kişiye yapılmış olmasına gerek bulunmamaktadır. Örgütün bilgisi ve istemi doğrultusunda gerçekleştirilen bu eylemlerin, örgüt adına gerçekleştiği sabittir." Kararın aynı paragrafında, örgüt adına gerçekleşen bu eylemlere katılan sanığın eyleminin, TCK'nın 314 (örgüte üye olma) ve 220/ (Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt üyesi gibi cezalandırılmayı düzenliyor) maddelerine göre cezalandırılması gerektiği kaydedildi.