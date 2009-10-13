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Dünya

'PKK, finansman krizini aşmaya çalışıyor'

Terör örgütü PKK, finansman krizini aşmak için İran'daki uyuşturucu faaliyetlerini yoğunlaştırdı.

13 Ekim 2009 03:00

Terör örgütü PKK, finansman krizini aşmak için İran'daki uyuşturucu faaliyetlerini yoğunlaştırdı. İran'da Salmas kenti yakınlarında bir eve İran güvenlik güçlerinin baskın yaptığı ve üç teröristin de ölü olarak ele geçirildiği belirtildi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, baskın yapılan evde çatışmaya giren iki terörist de sağ yakalandı.

Evde yapılan aramada 560 kilogram baz morfin ele geçirilirken, örgütsel döküman ve mühimmat da bulundu.

Tutuklanan iki teröristin İran'da idam istemiyle yargılanacakları duyuruldu.

Haberde, "Iraklı yetkililer Irak'ın kuzeyindeki terör örgütü kamplarının yok edilmesine yönelik operasyonları düzenlenmesi konusunda Irak-İran ve Türkiye'nin işbirliği içinde olduğunu belirttiler" ifadesi dikkat çekti.

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