PKK, 'eylülde denetimli ve gözetimli geri çekilmeyi başlatacak' iddiası

PKK’nın, yeni ‘Çözüm Paketi’nin yasalaşmasının ardından, 2013 Eylül ayında durdurduğu geri çekilmeyi “Denetimli ve Gözetimli Geri Çekilme” olarak eylül ayında yeniden başlatacağı iddia edildi. PKK’nın 8 Mayıs 2013’te başlattığı ilk geri çekilme döneminden farklı olarak bu seferki geri çekilmesi denetime açık ve ‘alan boşaltma’ şeklinde gerçekleşecek.

Abdullah Öcalan’ın “Meclis’e gelmesi tarihi bir gelişmedir” sözleriyle desteklediği yeni ‘Çözüm Paketi’nin yasalaşmasının ardından PKK'nın yeni adım atması bekleniyor.

Onur Konuralp’in Hürriyet’teki haberine göre, “en geç 18 ay içinde silahın geri gelmemek üzere masadan kaldırılması” hedefleniyor. Devlet heyeti ile Öcalan arasında varılan ‘Çözüm Süreci’nin karşılıklı adımlarla sürdürülmesi’ mutabakatının sonuçlarından biri olarak TBMM’ye sevk edilen ve resmi adı ‘Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesi’ olan tasarının yasalaşmasının ardından sıra PKK’ya gelecek.

İçişleri Bakanı Efkan Ala’nın da “Terör örgütü çözüm üretildiğinde silah kullanmayacağını, çeşitli demokratik argümanları tercih edeceğini ortaya koyuyor. Türkiye’nin geldiği aşamada biz bu yasal çerçeveyi değerli yöntem olarak görüyoruz” sözleriyle işaretini verdiği yeni sürecin şöyle işlemesi planlanıyor:

Eylülde başlıyor

PKK, tasarının yasalaşmasının ardından aralarında İzleme Kurulu’nun da olduğu bazı düzenlemelerin yaşama geçmesini izleyecek. İzleme Kurulu’nun çalışmaları, Kamu Güvenliği Müsteşarlığı yoluyla kamuoyu ve parlamentoyla paylaşılacak. PKK, bu dönemde yapacağı bir açıklamayla devlet heyeti ile Öcalan arasındaki ‘yol haritası’ mutabakatına hangi şartlarda uyacağını açıklayacak. İzleme Kurulu ile bu kurula bağlı olarak çalışması öngörülen komisyonların kurulmasının ardından ise ‘2’nci geri çekilme dönemi’ eylül ayında başlayacak.

Alan boşaltarak

PKK’nın 8 Mayıs 2013’te başlattığı ilk geri çekilme döneminden farklı olarak bu seferki geri çekilmesi denetime açık olacak. İzleme Kurulu ve kurula bağlı komisyonların koordinasyonunda izlenecek geri çekilme ‘alan boşaltma’ şeklinde gerçekleşecek. PKK’nın geri çekilişi sırasında silahlarını Türkiye’de bırakıp bırakmayacağı ise önümüzdeki haftalarda netleşecek. Uzmanlar ‘silahlı çıkış ile silahların ‘kısmen ya da tamamen’ Türkiye’de bırakılması’ alternatiflerinin masada olduğunu vurguluyor. ‘Kısmen ya da tamamen’ Türkiye’de bırakılan silahların imhasından da İzleme Kurulu sorumlu olacak. Silahlar bir daha kullanılmayacak şekilde imha edilecek.

Hedef silahsızlanma

PKK’nın tüm güçleriyle Türkiye sınırı dışına çıkması sürecin en önemli şartlarından biri olacak. PKK’nın bütünüyle sınır dışına çıkışının onayı İzleme Kurulu’ndan gelecek. Çıkış tamamlanınca sürecin ‘siyasi’ aşaması başlayacak. Geri dönüşlere olanak sağlayan düzenlemeler, bu dönemin en önemli gelişmesi olacak. Bazı grupların geri dönüşü ve sürecin sorunsuz işlediğine yönelik karşılıklı açıklamaların ardından nihai silahsızlanma için düğmeye basılacak.