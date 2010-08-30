PKK eylem hazırlığında yakalandı

T24- Bölücü terör örgütü PKK'nin aldığı sözde eylemsizlik kararının, örgüt içinde kabul görmediği Cizre'de yakalanan teröristlerin ifadesinde anlaşıldı. Referandum sürecini sabote etmeyi planlayan örgüt, özellikle büyük kentlerde bombalı araçlarla, sokakları kana bulamak istiyor.



13 Ağustos-20 Eylül tarihleri arasında eylemsizlik kararı alan ve teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın "Demokratik Açılım" sürecine dahil edilmesini isteyen PKK'nin kendi içinde de çelişkiler yaşadığı anlaşıldı. Örgüt içinde çeşitli gruplar, terör kozunu elinden bırakmamak için eylem hazırlığına girerken, istihbarat birimleri de bu bilgileri doğruladı.



MİT Bölge Başkanlığı'nın bilgi desteği ile geliştirilen ve polisin operasyona dönüştürdüğü bir çalışmada Şırnak'ın Cizre ilçe merkezinde, biri kadın 4 PKK'li teröristi, planladıkları eylem öncesi yakaladı. Operasyonda iki çuval içerisinde 17 bin 250 adet fünye ile iki sigara kolisi içinde 3 bin 125 metre saniyeli fitil ele geçirildi. Fünye ve fitilin Diyarbakır'a gönderilmeye çalışıldığı öğrenilirken, patlayıcıların ayrı ayrı büyük kentlere kurye ile gönderildiği kaydedildi.



Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanan 4 PKK mensubu ifadelerinde çarpıcı itiraflarda bulundu. PKK'nin para verdiği kaçakçılar vasıtasıyla Kuzey Irak'tan patlayıcı madde ve düzeneklerini yurtiçine soktuğunu anlatan örgüt mensupları, söz konusu malzemelerin küçük paketlere ayrılarak batı illerine gönderildiğini öne sürdü.



Savcılık ifadesinde de aynı itiraflarını sürdüren 4 PKK'li, Kuzey Irak'tan sokulan plastik patlayıcı ve bomba düzeneklerinin Anayasa referandumu öncesinde büyük şehirlerde yapılacak bombalı eylemlerde kullanılacağını ifade ettiler.



Teröristler, iki aydan beri çok miktarda patlayıcı madde ve yardımcı malzemelerin küçük partiler halinde Irak sınırından ve Habur Sınır Kapısı'ndan yurtiçine sokulduğunu ifade ettiler. Örgüt içinde sözde eylemsizliğin, güvenlik kuvvetlerinde bir rahatlık yaratacağının düşünüldüğünü ve bu amaçla patlayıcıların aynı dönemde oylama öncesinde parçalar halinde gönderildiğini anlattılar. 4 terörist sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı ve Diyarbakır'a gönderildiler.