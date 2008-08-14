PKK eski vekili ajan ilan etti

Yurt içi ve yurt dışında düzenlenen askeri operasyonlarda büyük darbe yiyen terör örgütü PKK’da çekişmeler sürüyor.

Örgütün yurt dışında diplomatik faaliyetlerini yürüten kapatılan DEP’li eski milletvekili Ali Yiğit’in, PKK tarafından "ajan" listesine alınınca Hollanda’ya kaçtığı öne sürüldü.



A.A muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, terör örgütünün yaşadığı başarısızlığın ve kayıpların sorumlusu olarak gösterilen örgütün üst düzey sorumluları, "gizli servislerle ilişkili" oldukları gerekçesiyle "ajan-işbirlikçi" ilan edilerek, birer birer tasfiye edilmeye başladı.



Terör örgütünün Avrupa’daki görüşmelerini yaptığı öne sürülen ve Brüksel’de terör örgütünün "lobi" faaliyetlerinde bulunan, kapatılan DEP’in eski milletvekili Ali Yiğit’in, "gizli servislere hizmet ederek, örgütün gizli planlarını ve sırlarını gizli servislere pazarladığı" gerekçesiyle "ajan" ilan edildi. Hakkında "infaz" kararı alındığı ifade edilen Ali Yiğit’in örgütten kaçarak Hollanda’ya sığındığı iddia

edildi.



Yetkililer, daha önce bazı terör örgütü üst düzey sorumlularının kaçmasına izin verilen Hollanda’nın, bu defa Türkiye’nin "aranan şahıslar" listesinde ilk sıralarda yer alan Ali Yiğit’in, "Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi’nin 16.maddesi" uyarınca Türkiye’ye iade etmesi gerektiğini söylediler.



Bu arada, terör örgütünün Avrupa’daki siyasi uzantısının sorumlusu olan Ali Yiğit’in yerine Zübeyir Aydar’ın getirilmesinin, terör örgütünün Avrupa kadroları arasındaki hizipleşmeyi artırdığı kaydedildi.



Kandil’deki örgüt yönetiminin Zübeyir Aydar ve Remzi Kartal’ın Avrupa’da öne çıkarılmasına tepki gösteren terör örgütünün Avrupa sorumlusu Sabri Ok’un, yöneticilere bir mektup göndererek ağır eleştirilerde bulunduğu kaydedildi. Görevlendirmelerle ilgili, "dağlarda ve cezaevlerindekiler üzerinden Avrupa’da rant sağlayarak, gizli servislerin himayesinde zevk ve sefa içerisinde yaşayanların bu şekilde ödüllendirilmeleri kabul edilemez" diyen Ok’un bu duruma tepki gösterdiği iddia edildi. Sabri Ok’un, "Avrupa’daki bu iki başlılık, örgütün diplomatik alanda zor durumda kalmasına ve örgüt kadrolarının ikiye bölünmesine neden olmuştur" diyerek Zübeyir Aydar’ın başkanlığını onaylamadığını ve Avrupa’da örgütün tek sorumlunun kendisi olması gerektiğini dile getirdiği öne sürüldü.



AJANLIK SUÇLAMALARI



Terör örgütünün Rusya eski sorumlusu "Mahir Welat" kod adlı Numan Uçar, "Rus gizli servisinin himayesine girdiği, terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan’ın yakalanmasında gizli servislerle işbirliği yaptığı, örgütten çaldığı milyonlarca dolarla inşaat sektörüne girdiği ve elde ettiği paralarla da PKK’ya alternatif bir oluşumu harekete geçirme planları içerisinde olduğu" gerekçesiyle hakkında örgüt tarafından "infaz" kararı çıkarılmıştı.



Öte yandan, İngiliz güvenlik birimleri tarafından yakalanarak sınır dışı edilen "Dr.Hüseyin" kod adlı Selman Bozkur’un, Fransa’dan oturma izni alması, terör örgütü tarafından "Fransız gizli servisi için çalışıyor" diye suçlanmasına ve "ajan" ilan edilmesine neden olmuştu. Bozkur’dan uzun süredir haber alınamıyor.



