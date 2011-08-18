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PKK, Eruh ve Pervari'de saldırdı: 2 asker şehit

Siirt'in Pervari ilçesinde, emniyet müdürlüğü, jandarma ve bazı kamu binalarına silahlı saldırı düzenlendi.

18 Ağustos 2011 03:00

T24 - Siirt'in Pervari İlçesi'nde PKK'lılar İlçe Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü'ne roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi. Siirt'in Eruh ilçesinde düzenlenen saldırı sonucu 2 asker şehit oldu, 4 asker yaralandı. Saldırılarda 2'si çocuk 4 sivil yaralandı. Güvenlik güçlerinin karşılık vermesiyle çıkan çatışma sürüyor.

PKK’lılar Siirt’in Pervari İlçesi’nde Jandarma Komutanlığı ve Emniyet Müdürlüğü’ne roketatar ve uzun namlulu silahlarla düzenlediği saldırıyla aynı saatlerde yine Siirt’in Eruh İlçesi’ndeki Bilgili Jandarma Karakolunu hedef aldı. PKK’lılar roketatar ve uzun namlulu silahlarla düzenlediği saldırıda açılan ateşte 2 askerin şehit olduğu, 4 askerin yaralandığı 4 askerin yaralandığı öğrenildi. Karakolda bulunan askerlerin karşılık vermesiyle çıkan çatışma sürüyor. Karakola takviye askerlerin gönderildiği belirtildi. Yaralı 4 askerin helikopterle Siirt’e götürülüp tedavilerinin orada yapılacağı öğrenildi.


2'si çocuk 4 sivil yaralı

PKK’lıların Pervari’de düzenlediği saldırıda 4 sivilin yaralandığı belirtildi. Yaralılardan İsmail Erik (15) ile Mehmet Akbulut (12), tedavi için Siirt Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Diğer yaralılar Pervari’de tedaviye alındı. Pervari’de çatışma sürürken, teröristlerin Çevre ve Orman İlçe Müdürlüğü binasına da saldırdılar. Binada atılan roketlerden çıkan yangını söndürmek için itfaiyenin yanı sıra çevredekilerin de müdahale ettiği belirtildi.


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