'PKK en fazla dış yardım gören örgüt'

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, dünyada en fazla dış destek gören terör örgütünün PKK olduğunu belirterek "Sadece terörle değil, arkasındaki destekle de mücadele ediyoruz" dedi



Avrupa Türk Demokratlar Birliği'nin iftarına katılan Çiçek, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'de cezaevlerinde mensubu bulunan 38 terör örgütü olduğuna işaret ederek, "Bu, ne büyük bir belayla karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Terör konusunda Belçika dahil Avrupa ülkeleriyle sıkıntılarımız var. Bunları sürekli anlatıyoruz. Bazı mesafeler aldık ama yeterli değil" ifadesini kulandı.



Terörün uluslararası bir sorun olduğuna dikkati çeken Çiçek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bazen vatandaşlarımız (25 senedir terörle mücadele ediyorsunuz da neden netice alamıyorsunuz?) diye bize soruyor. Malesef dünyada en fazla dış destek gören terör örgütü PKK'dır. Sadece terörle değil, arkasındaki destekle de mücadele ediyoruz. Hiçbir terör örgütü dış destek görmeden uzun üre varlığını sürdüremez. Ama bugün terör meselesi artık dış politika çıkarları için kullanılıyor."



Son Bakanlar Kurulu toplantısında 17 Ekimde süresi dolacak sınır ötesi tezkeresini 1 yıl daha uzatma kararı aldıklarını ve TBMM açılır açılmaz bu konunun gündeme getirileceğini anlatan Çiçek, ellerindeki tüm imkanları kullanarak terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerini bildirdi.



Avrupa Birliği



Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek, konuşmasında AB ile ilişkiler konusuna da değindi. Hükümet olarak AB üyelik sürecini Türkiye'nin modernleşme projesi olarak gördüklerini ve AB müktesebatına uyum reformlarını kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Çiçek, "Bazen Türkiye-AB ilişkilerinde duraklamalar, hepimizi üzen açıklamalar oluyor. Bu tereddüt bizden kaynaklanmıyor. Verdikleri sözleri zaman zaman unutup kamuoyunda tereddüt uyandırıyorlar" dedi.



AB'den gelen bazı olumsuz açıklamalar nedeniyle halkın AB üyeliğine verdiği desteğin son yıllarda yüzde 80'lerden yüzde 50'lere gerilediğini hatırlatan Cemil Çiçek, "Bunlar konjektürel. Hükümet olarak bizim kararlılığımızı etkilemez" diye konuştu.



Bakan Çiçek, son hazırladıkları Ulusal Program'la AB'ye uyum kapsamında önümüzdeki 3-4 yılın reform gündemini belirlediklerini anlattı. Çiçek, şunları kaydetti:



"Ulusal Program'da 131 yasa ve 473 ikincil düzenleme değişikliği öngörülüyor. Bunların bir kısmı anayasa değişikliği gerektiriyor. Bugün gördüm ki, anayasa değişikliği konusu burada da ilgi çekiyor.



Ama üzülerek belirteyim ki, AB yolunda en büyük engel ana muhalefet partisi. Bu düzenlemeler yapılacaksa anayasadan başlamak gerekiyor. Fakat sayısal çoğunluk her zaman yetmiyor. Anayasa değişikliğinde muhalefetin, dolayısıyla en başta ana muhalefet partisinin katkısı önemli."



Cemil Çiçek, Ulusal Program'da taahhüt edilen kamu yönetimi yasası, temel hak ve özgürlüklerin geliştirilmesi, personel reformu ve yargı reformu gibi konularda köklü değişiklikler yapılabilmesi için anayasa değişikliğine ihtiyaç duyulduğunu söyledi. (AA)

