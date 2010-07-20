PKK 'Demokratik Açılım'ı engellemeye çalışıyor

T24- İsviçre Federal İstihbarat Servisi tarafından açıklanan "2009 Yılı Terörizm Raporu"nda, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın cezaevi koşullarını bahane ederek ülkede şiddet eylemlerini sürdüren PKK’nın, kadro ve finansman teminine yönelik olarak İsviçre’de eğitim kampları ve para toplama kampanyaları düzenlediği vurgulandı.



Federal İstihbarat Servisi’nin raporunda, geçen yıl 50 kadar PKK’lı teröristin İsviçre Televizyonu’nu işgal ettikleri belirtilerek, eylem sonunda 1 polisin yaralandığı ve olaya karışan 44 örgüt mensubunun gözaltına alındığı kaydedildi.





Raporda, İsviçre Bern Kantonu’nda bulunan Münchenbuchsee Türk Kültür Derneği binasının da 2007 yılında olduğu gibi bu defa da PKK’lı teröristler tarafından kundaklandığının ortaya çıktığı belirtildi.



Federal hükümetin Kasım 2008’de aldığı güvenlik önlemleri sonrasında, terör örgütü PKK’nın ülkedeki faaliyetlerinde genel anlamda bir gerileme olduğuna yer verilen raporda, PKK terör örgütü tarafından İsviçre’de yıl içerisinde 90’dan fazla eylemin gerçekleştirildiği, İsviçre güvenlik güçleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda ise, yaşları 19 ila 30 arasında 6 örgüt mensubunun tutuklandığı ve tutuklanan teröristlerin Bern’de bulunan bir Türk seyahat acentesine saldırı düzenlediklerini itiraf ettikleri kaydedildi.



Raporda, terör örgütü PKK’nın, İsviçre’de kadro ve finansman teminine yönelik çalışmalarını yoğun şekilde sürdürdüğüne yer verilerek, diğer Avrupa ülkelerinde olduğu gibi İsviçre’de de PKK tarafından eğitim kampları oluşturulduğu, buralara getirilen çok sayıda gencin, kamp sonunda silahlı çatışmalara katılmak üzere Türkiye ve Irak kırsalına gönderildikleri vurgulandı.



Raporda ayrıca, Türkiye’nin, Kürt meselesinin çözümüne yönelik "Demokratik Açılım" adı altında önemli reformları hayata geçirdiğine işaret edilirken, terör örgütünün içindeki bazı grupların şiddet eylemlerini tırmandırmak suretiyle açılım sürecinin önünü kesmeye çalıştıkları belirtildi.



Terör örgütünün sadece Türkiye ve bölge ülkeleri için değil, İsviçre;nin kamu düzeni için de tehdit oluşturduğu vurgulanan raporun sonuç bölümünde, PKK mensuplarının önümüzdeki süreçte de gösteri, kundaklama ve işgal türü şiddet eylemlerini sürdüreceklerine dikkat çekildi.



Bu arada, Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi’nin (CPT) terörist başı Abdullah Öcalan’ın cezaevi koşullarının Avrupa standartlarında olduğu yönündeki raporu ile PKK’ya yönelik İran ve Suriye’de sürdürülen etkili operasyonları bahane eden PKK’lı teröristlerin, başkent Bern’in şehir merkezinde bulunan Waisenhausplatz Meydanı’nı işgal ederek, örgüt propagandası yaptıkları kaydedildi.



Federal Polis (Fedbol) Basın Sözcüsü Guido Balmer, yaptığı bir açıklamada, Türk kuruluşlarına yönelik terör eylemlerinin arkasında PKK’nın olduğunu doğrulayarak, PKK’nın, Basel ve diğer kentlerde yaşayan Kürt kökenli ailelerin çocuklarını kaçırdığını, bunların önce İsviçre’deki ideolojik eğitim kamplarına, oradan da Irak’ın kuzeyindeki çatışma alanına götürüldüklerini belirtmişti.



Balmer, PKK’nın, Avrupa Birliği’nin aksine İsviçre’de yasaklı olmadığını, ancak izlenen örgütler listesinde yer aldığını vurgulayarak, PKK’ya yönelik ek önlemlerin süratle alındığını ve terör örgütünün yasaklanmasına yönelik girişimlerin gündemde olduğunu açıklamıştı.