PKK bugün nasıl silah bırakacağını açıklıyor

Tempo24

Karayılan: Barış için önemli bir eşikteyiz

1 Haziran'a kadar çatışmasızlık

'Açlık grevinin bize de verdiği mesajlar var'

Karayılan, Fırat Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Şurası doğrudur; 2009 yılında bir şans var ama bu şans Kürt özgürlük hareketinin tasfiye edilme şansı değil, tersine Kürt sorunun barışçıl demokratik çözüm şansının olduğu bir dönemdir, bunun tersi imkânsızdır.Kürt sorununda çözüm şansı ortaya çıkmıştır. Tam da böyle bir aşamada tasfiye şansı var demek, gerçeklerin çarpıtılmasıdır.Kürt özgür hareketinin sağladığı başarılar sonucu 29 Mart yerel seçimleriyle birlikte ortaya çıkan tablo artık Kürt sorununun demokratik çözüm sürecinin geldiğini ve bunun kendisini dayattığını tespit etmek doğru bir tespit olacaktır.Bu temelde biz 1 Haziran’a kadar çatışmasızlık durumunu geliştirdik, yine kamuoyuna yarın (5 Mayıs) açıklayacağımız demokratik çözüm perspektifimiz de vardır. Çünkü biz çözüm koşullarının bulunduğunu düşünüyoruz.Burada görülüyor ki, durum tam tersi iken, İlker Başbuğ’un böyle bir açıklaması, her şeye rağmen gözü kara bir biçiminde şiddet dolu bir süreci dayatacakları işaretini insan alıyor. Başka şekilde bu sözlere izah getirmek mümkün değildir."Karayılan, DTP'nin yaptığı kitlesel açlık grevi konusunda, özetle şunları söyledi:"Özellikle 15 bin kişiyle dün başlayan Diyarbakır’daki açlık grevi bir ilk olduğu kadar, DTP’nin kararlılığını, birliğini ve gücünü ortaya koyması açısından da önemli bir eylemdir. İlk kez bu denli bir kitlesel katılımla gerçekleşen bu eylem, Türkiye ve dünya kamuoyuna verilmiş önemli bir mesajdır. Bu anlamlı eylemin herkese verdiği bir mesaj vardır. Bize de verilmiş mesajları vardır. Bütün bu boyutlarıyla anlamlı olmuştur. Operasyonlara karşı demokratik çözümde ısrardır ve bunda kararlıca durmak kesin sonuçlar beraberinde getirecektir."Referans gazetesi yazıişleri müdürlerinden Cevdet Aşkın da, "Kuzey Irak Güncesi" adlı köşesinde (4 Mayıs 2009) Karayılan'ın açıklamasıyla ilgili haber için "PKK nasıl silah bırakacağını bugün açıklıyor" (5 Mayıs 2009) başlığını kullandı.