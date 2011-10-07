PKK bu defa İngiltere'te TV bastı

T24

Aynı eylem Almanya'da da yapılmıştı



İngiltere'nin başkenti Londra'da, terör örgütü PKK yanlısı bir grup, Türk devletinin operasyonlarını ve terör örgütü PKK lideri Öcalan üzerinde sözde uygulanan tecrit politikasını protesto etmek için İngiliz televizyon kanalı ITV binasını işgal etti.Bina içine topluca giren ve sayıları 25’i bulan PKK yandaşları, bina girişindeki güvenliği aştıktan sonra yönetim birimlerinin bulunduğu üst katlara çıkmak istedi. Güvenliğin yolu kapatması üzerine gençler oturma eylemine başladı.Burada hazırladıkları bildiriyi okuyan PKK yandaşları, Türk devletinin yürüttüğü askeri operasyonları, Kürt siyasetçilere karşı yürütülen siyasi uygulamaları ve Öcalan üzerinde uygulanan sözde tecridi kınayarak, İngiliz gazete ve televizyon kuruluşlarının yaşananlara karşı kayıtsız kalmamasını istedi.Yaklaşık bir saat süren eylem boyunca sık sık İngilizce olarak "Özgür Öcalan, Özgür Kürdistan" sloganı atan eylemciler, propagandalarını içeren bir dosyayı kanal yöneticilerine iletmelerinin ardından eylemlerini sona erdirdi.PKK yandaşları geçtiğimiz haftada Almanya'nın Köln kentinde özel televizyon kanalı RTL'in binasını basmıştı. Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle, eyleme tepki göstererek, Almanya'nın PKK'yı terör örgütü olarak gördüğünü yinelemişti.