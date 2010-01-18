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PKK bombacısı öğrenci yakalandı

İzmir'de Ege Üniversitesi öğrencisi S.K. patlayıcı düzeneğiyle yakalandı.

18 Ocak 2010 02:00

T24-İzmir'de Ege Üniversitesi Hemşirelik Meslek Yüksekokulu öğrencisi 18 yaşındaki S.K., patlayıcıyı düzeneğiyle yakalandı.

PKK terör örgütü elemanı olduğu belirtilen S.K.'nın, plastik patlayıcıyı sigara paketine, fünyeyi de bir sigaranın içerisine yerleştirip, tütünle kamufle ettikten sonra patlamaya hazır hale getirdiği ortaya çıktı.


PKK terör örgütünün üst yönetiminin vereceği talimatlara göre bombalı saldırı yapılacağı bilgisini alan İzmir Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekiplerin araştırmaları sırasında, önceden terör örgütünün bir çok izinsiz gösterisine katılan ve bombalı saldırılar düzenleyen Ege Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü öğrencisi S.K. takibe alındı.


Sigara paketinde patlayıcı

Ekiplerin uzun süren teknik ve fiziki takibinin ardından S.K.'nin elinde patlayıcı madde olduğunun saptanmasıyla operasyon düzenlendi. Pınarbaşı semtinde kaldığı eve düzenlenen baskında S.K. gözaltına alındı. S.K.'nin yakınına ait evin depo ve kömürlük olarak kullanılan bölümünde, kavanoz içerisine saklanmış üç sigara paketinde plastik patlayıcı ile fünyeler ele geçirildi. Ayrıca evde, örgütsel dökümanlarla yasak yayınlar da bulundu.


Ele geçirilen patlayıcıların incelenmesiyle S.K.'nin terör örgütünün patlayıcı konusunda ilk kez kullandığı yeni bir patlayıcı düzeneği hazırladığı ortaya çıktı. S.K.'nin RDX plastik patlayıcıyı sigara paketine, elektrikli fünyeyi ise sigaranın içerisine yerleştirip tütünle kamufle ettiği saptandı. S.K.'nin, hazırladığı paket içerisindeki bombayı, hiç bir şüpheye yer bırakmadan istediği yerde, özellikle alışveriş merkezlerinde patlatabileceği bildirildi.

Küçük yaşı kurtarmış

Terör örgütünün kamplarında patlayıcı eğitimi aldığı tahmin edilen S.K.'nin geçen yıl, bir alışeriş mağazası zincirlerinin 4 ayrı şubesine bombalı saldırı eylemine karıştığı iddiasıyla 8 kişiyle birlikte yakalandığı, ancak yaşı küçük olduğu için tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı belirlendi. S.K.'nin ayrıca, geçen Nisan ayında nevruz kutlamaları öncesinde ve Kasım ayında da polisin uygulamasında yine gözaltına alındığı ancak aynı gerekçeyle serbest kaldığı açıklandı. Sorgusunda susma hakkını kullanan S.K., işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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