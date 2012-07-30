'PKK, Bir Kürt Ulus-Devleti Kurulmasına Karşı'

- Aydın Engin

Kongre-Gel Başkanı Remzi Kartal ve KCK Yürütme Konseyi Üyesi Zübeyir Aydar, Kürt siyasal hareketinin bir Kürt ulus-devleti kurulmasına karşı olduğunu kesin bir dille açıkladılar.

Brüksel’de T24’ün sorularını birlikte cevaplayan Remzi Kartal ve Zübeyir Aydar, Kuzey Irak’ta Bölgesel Kürt Yönetiminden sonra Suriye’deki Kürtlerin de özerkliğe doğru somut adımlar atmasıyla dört ülkeye dağılmış Kürtlerin tek bir ulus-devlet çatısı altında birleşmesi tartışmalarında Türkiye’deki Kürt siyasal hareketinin tutumuna ilişkin bir soruyu “Gerek İmralı’nın, gerek Kandil’in, gerekse bizlerin bu konuda kafamız gayet açık ve tutumumuz gayet nettir. Bizim hedefimiz Kürdistan’ın bütününde Öcalan’ın tanımladığı demokratik özerkliğin hayata geçmesidir. Dört ülkeye dağılmış Kürtlerin yine Başkan Öcalan’ın tanımladığı demokratik konfederasyon tezi temelinde yoğun ve çok yönlü ilişkiler içinde olabilmeleri de hedefimizin olmazsa olmaz koşuludur. Hepsi bundan ibaret. 2012’yi yaşayan bir dünyada bir ulus-devlet inşaı bizim için sözkonusu olamaz” diyerek cevapladılar.

“Bu sözleriniz çok önemli. Türkiye’de PKK dışındaki Kürt siyasetçileri Suriye’deki gelişmelerden hareketle ‘Bağımsız bir Kürt ulus-devleti kurma koşullarının oluştuğunu’ gitgide daha yoğun dillendirirlerken sizler bunu reddediyorsunuz. Umarız cevabınızı yanlış anlamadık” sorusuna Remzi Kartal, “Hayır sorunuzu doğru anladık ve cevabımızı da siz doğru anlamışsınız. Bakın ben Kongre-Gel’in başkanıyım. Zübeyir Aydar arkadaşım KCK Yürütme Konseyi’nin Avrupadaki tek ve yetkili üyesidir. Söylediklerimiz kişisel görüşlerimiz olamaz. Biz, içinde bulunduğumuz, sorumlu görevler üstlendiğimiz Kürt siyasal hareketinin görüşünü size aktardık” şeklinde cevapladı.

Zübeyir Aydar ise aynı konuda şöyle konuştu:

“Bakın, Başkanımızın çizdiği ve hareketimizin bütün bileşenlerince benimsenmiş olan demokratik özerklik, demokratik konfederasyon gibi terimlerle tanımlanan programımızda Kürtleri dört ülkeye ayırıp, dört ulus-devletin sınırları içine hapseden bugünkü durum kesin bir dille reddedilerken, bizim şimdi sınırlara sınır ekleyip bir ulus-devlete yönelmemiz mümkün mü? Biz Ortadoğu’daki, mümkün olsa bütün dünyadaki sınırların kalkmasını, halkların birbiriyle kaynaşmasında engel olmaktan çıkmasını savunuyoruz. Bunda ısrarlıyız.”