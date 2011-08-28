PKK, bayram boyunca eylem yapmayacağını duyurdu

T24 - Terör örgütü PKK'nın bir kanadı olarak bilinen ve kendilerini 'Halk Savunma Güçleri' (HPG) olarak adlandıran örgüt üyeleri Ramazan Bayramı boyunca tüm birliklerinin eylem yapmayacağını açıkladı.



PKK terör örgütü yaptığı yazılı açıklamada, ‘’Bayramın 3 günü boyunca güçlerimize herhangi bir saldırı olmadığı müddetçe HPG tarafından herhangi bir eylem gerçekleştirmeyecektir’’ dedi. Fıratnews'te yer alan habere göre;



İşte o açıklama:



‘’Önderliğimiz ile 27 Temmuz gününden beri görüşmelere izin vermeyen, 17 Ağustos gününden beri aralıksız olarak Medya Savunma Alanlarımıza yönelik olarak tüm imha tekniğini kullanarak aralıksız olarak bombardıman yapmaktadır. Bu saldırılarda 3 gerillamız, sivil halkımızdan 4 çocuk, 7 insanımız olmak üzere toplam 10 değerli insanımız şehit düşürülmüştür.



AKP’nin bu topyekün saldırılarına karşın HPG olarak meşru savunma temelinde gerekli eylemsellikler içinde olunmuştur. AKP’nin topyekün saldırılarının karşılıksız kalmayacağı açıktır. Gerektiğinde İslam'ı kullanarak, halkın inançlarını da sömürerek Dehakvari uygulamalar gerçekleştiren TC ordusu ve hükümeti Ortadoğu’da ki sorunlara çok duyarlı imiş gibi görünerek Ortadoğu liderliğine soyunurken, kendi en temel iç meselesi olan Kürt sorununu da görmezden gelmektedir. Ayrıca Kürt sorununda temel aktör olan Önder Apo ve özgürlük hareketimizi de terorize etmektedir. Bu tür yaklaşımın sorunu çözmeyeceği aksine derinleştireceği aşikârdır.



Tüm bu konuları değerlendiren komutanlığımız halkımızın tüm İslam aleminin en önemli manevi değeri olan Ramazan Bayramını barış içinde kutlanmasına vesile olması için, HPG güçleri olarak bayramın 3 günü boyunca HPG güçlerimize herhangi bir saldırı olmadığı müddetçe tarafımızca herhangi bir eylem gerçekleştirmeyecektir.’’





