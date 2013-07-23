Geri çekilen PKK'lı grup, son kurşununu barış için sıktı

Çözüm süreci kapsamında PKK silahlı güçlerini ülke dışına çekerken, Tunceli grubundaki yaklaşık 250 kadar silahlı örgüt mensubundan 70-80'inin sınır dışına çıktığı belirtildi. PKK'lılar 15-17 kişilik gruplar halinde çekilirken iki grup da kısa süre önce yola çıktı. PKK kaynakları 3 grubun daha hazırlık yaptığını, diğerlerinin de 15 Ağustos'a kadar çekilmeyi tamamlayacağını öne sürüldü.

Ferit Demir'in DHA'da yayımlanan haberine göre, Tunceli'den son olarak ayrılan 15 kişilik bir PKK'lı grubun, Kuzey Irak'a yola çıkmadan önce ormanlık alanda meşe ağaçlarına asılan, üzerinde İngilizce 'Güven' ve 'Birlikte' yazı bulunan tişörtlere ateş etti. Grubun lideri 'Şiyar Dersim' kod adlı PKK'lı, "Barış için çok radikal bir karar aldık. Bu topraklar yeterince gözyaşı ve kan gördü. Artık bundan sonra kan ve gözyaşı ile karşılaşılmamasını istiyoruz" dedi.

Yola çıkan grupta bulunan ve 12 yıldır örgütün dağ kadrosunda yer aldığını söyleyen kadın PKK'lı da "Çekilme sürecini başarı ile atlatmak istiyoruz. Tarihi bir süreçten geçiyoruz. Hepimiz, herkes üzerine düşen görevi yerine getirmelidir. Barışa asla kurşun sıkılmaz bunun bilincindeyiz. Barışın gelmesi için elimizdeki son kurşunlarımızı sembolik de olsa bu cansız tişörte sıkarak dünyaya barış mesajı vermek istiyoruz" dedi.

PKK'lılar, silahlarla tişörtlere ateş açtıktan sonra sınır dışına gitmek üzere bölgeden ayrıldı.