PKK, Bağımsız Başkan Keskin'in evine 17 gün sonra yine saldırdı

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ\'nin Durankaya Beldesi\'nin Bağımsız Belediye Başkanı Fatih Keskin\'in kent merkezindeki evine, 17 gün sonra ikinci kez PKK\'lı teröristlerce ses bombası ve uzun namlulu silahlarla saldırı düzenledi. Başkan Keskin\'in koruması ile yakınlarının ateş açtığı saldırıda yaralanan olmazken, kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Hakkari\'ye 20 kilometre uzaklıktaki Durankaya Beldesi\'nin bağımsız Belediye Başkanı Fatih Keskin\'in kent merkezindeki Gazi Mahallesi\'ndeki iki katlı bahçeli evine PKK\'lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Saat 20.00 sıralarında Keskin\'in evine ses bombası atan teröristler, ardından uzun namlulu silahlarla ateş açtı. Başkan Keskin\'in koruması ile yakınları da teröristlere ateş açarak karşılık verdi. Kısa süren çatışmanın ardından teröristler kaçarken, saldırıda yaralanan olmadı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırı haberini duyan Başkan Keskin\'in yakınları da evine akın etti. Polis evin çevresini güvenlik çemberine alarak koruma sağlarken, kaçan teröristlerin yakalanması için de geniş çaplı operasyon başlatıldı. Hakkari Emniyet Müdürü Suat Dilberoğlu da Başkan Keskin\'in evine gelerek incelemelerde bulundu, ekipleri yönlendirdi.

Keskin\'in evine 17 gün önce de PKK\'lı teröristlerce ses bombalı ve silahlı saldırı düzenlenmiş, saldırıda ölen yada yaralanan olmamıştı.