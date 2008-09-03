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Dünya

PKK Avrupa'da neden şiddete başvurmuyor?

Almanya Anayasayı Koruma Dairesi Başkanı, siyasi tanınma istediği için PKK'nın Avrupa'da şiddete başvurmadığını söyledi.

03 Eylül 2008 03:00

Almanya Anayasayı Koruma Dairesi Başkanı Heinz Fromm, terör örgütü PKK'nın, Avrupa'da siyasi açıdan tanınmak istediği için Avrupa ülkelerinde şiddete başvurmadığını söyledi.

Fromm, Alman Haber Ajansı'na (DPA) yaptığı açıklamada, terör örgütünün Almanya'daki faaliyetlerini gizlice sürdürdüğünü ve terör eylemleri için para topladığını belirterek, "Bu örgüt konusunda güvenlik makamlarının son derece dikkatli olması lazım" dedi.

11 bin 500 destekçi

"Almanya'da yaşayan yaklaşık 500 bin 'Kürt' arasında örgüte destek veren yaklaşık 11 bin 500 kişinin bulunduğuna" işaret eden Fromm, "Şimdilik Almanya'da şiddet eylemlerinin düzenleneceği konusunda bir belirti yok, ancak bu böyle kalmak zorunda değil. Örgütün Avrupa'da siyasi açıdan tanınma isteği o kadar büyük ki, buralarda şiddete başvurmuyor" ifadesini kullandı.

Terör örgütünün yeni adıyla da yasadışı olarak faaliyetlerini sürdürdüğünü, yandaşlarından her yıl milyonlarca Euro topladığını ve gösteriler düzenlemeye devam ettiğini söyleyen Fromm, "Örgüt Almanya ve Batı Avrupa'da yoğun şekilde siyasi ajitasyon yapma, yandaşlarının sayısını koruma ve para toplama çabası içinde" dedi.

'Ne yapacaklarını bilmiyorlar'

Fromm, terör örgütü üyelerinin Almanya'da dikkat çekmemeye çalıştığını, buna rağmen tutuklanarak yargılandığını belirtti.

Örgüt yanlısı Roj-Tv'nin kapatıldığını da hatırlatan Fromm, "Türkiye'de 3 Alman dağcının kaçırılması, örgütün gittikçe ne yapacağını bilmez bir hale geldiğini ve gerektiği takdirde Alman çıkarlarına karşı da mücadele etmeye hazır olduğunu gösterdi" diye konuştu. (AA)

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