PKK askerlik şubesine saldırdı

T24 - Kars’ın Kağızman ilçesindeki askerlik şubesi ile lojmanlara roket atar ve uzun namlulu silahlarla saldıran teröristler, askerlerin anında karşılık vermesi üzerine gecenin karanlığından yararlanarak kaçtılar.



Saldırı bugün saat 19.00 sıralarında Kağızman ilçe merkezindeki askerlik şubesi ve hemen yanındaki lojmanlarda meydana geldi. Çemçe dağından ilçe merkezine yürüyerek geldikleri tahmin edilen bir grup terörist, kayısı bahçelerinden ilerleyerek eski tugay mevkiinden askerlik şubesi ve yanındaki lojmanlara roketatar ve uzun namlulu silahlarla saldırdı. Teröristlerin attığı 3 roketten 2’si boşa giderken biri lojmanların havalandırma bölümüne isabet etti.



Teröristlerin saldırısına anında karşılık veren askerler geri püskürttü. Yaklaşık 10 dakika süren çatışmada ölen ve yaralanan olmadı. Bölgeye özel hareket timlerinin yönlendirildiğini gören teröristler yaya olarak geldikleri Çemçe Dağına kaçtılar. Güvenlik güçleri kaçan teröristlerin yakalanması için bölgede operasyon başlattı. Teröristlerin saldırısı sonucu ilçe halkı büyük bir panik yaşadı. Polis, askerlik şubesine giden tüm yolları kesip, megafonla halktan evlerine girmelerini istedi.



Kars Valisi Ahmet Kara teröristlerin uzun namlulu silah ve roketatarlı saldırısında can kaybının olmadığını belirtti. Kaçan teröristlerin yakalanması için operasyon başlatıldığını ifade eden Vali Kara, ”Teröristler akşam saatlerinde ilçeye yakın bir dağdan askeri lojmanlara roketatar ve uzun namlulu silahlarla taciz ateşinde bulundu. Saldırıda herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Saldırıya Jandarma birliklerinin anında karşılık vermesiyle kısa süreli çatışma yaşandı. Kaçan teröristler için bölgede operasyon başlatıldı. Saldıra can kaybının olmaması sevindirici" dedi.