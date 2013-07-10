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'PKK Asayiş'te savcı itirazı

Cizre'de 'PKK Asayiş' adıyla yol keserek kimlik kontrolü yapan gruba yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 kişi serbest bırakılmıştı. Savcılığın itirazıyla yeniden gözaltına alındılar.

10 Temmuz 2013 13:16

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, PKK'nın, 'PKK Asayiş' olarak da bilinen, Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDGH) adlı gençlik gurubu, geçtiğimiz haftalarda üniformalarla mezuniyet töreni düzenlemiş, sonrasında yol keserek kimlik kontorlü yapmıştı.

Gruba yönelik düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alınmış, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı serbest bırakmaya itiraz etti. Savcılığın itirazı üzerine 11 kişi tekrar gözaltına alınarak 10'u tutuklandı. 1 firarinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
    

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