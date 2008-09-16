PKK, AKP'li yöneticiyi kaçırdı

Tunceli'de AKP İl Yönetim Kurulu Üyeliği yapan evli 2 çocuk babası Ali Aşkın, PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Merkez İnönü Mahallesi'nde Pülümür Çayı kıyısında bulunan sahibi olduğu kum ocağına dün akşam saatlerinde giden Aşkın, buraya gelen 2 terörist tarafından silahla tehdit edilerek kaçırıldı.

Aşkın'dan haber alınamaması üzerine ailesi polis ve jandarmaya başvuruda bulunarak yardım istedi. Güvenlik güçlerinin yaptığı araştırmada Aşkın'ın PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldığı belirlendi.

Aşkın'ın kaçırılması üzerine güvenlik güçlerini PKK'lıların Aşkın'la birlikte gitikleri Güleç Köyü kırsal kesiminde hava destekli başlattığı operasyon sürdürülüyor. Bölgeye helikopterlerle Jandarma Özel Harekat Timleri indirilerek kaçan PKK'lıların izleri sürülüyor.