PKK açıklamasına göre; 15 ton patlayıcı yüklü örgüt kamyonuna ateş açan köylüler ile yakınındaki herkes öldü!

Diyarbakır’ın merkez Sur İlçesi’ne bağlı Sarıkamış Köyü Dürümlü Mezrası’nda 4 kişinin öldüğü, 23 kişinin yaralandığı ve 12 kişinin kaybolduğu patlamayla ilgili PKK'nın askeri kanadı HPG'den bir açıklama geldi. ANF'de yer alan habere göre, olayın, örgüt mensuplarının 15 ton patlayıcıyı bir yerden başka bir yere naklederken meydana geldiği kaydedilen HPG açıklamasında, bunu engellemek isteyen ve çevreden gelen köylülerin açtığı yoğun ateş sırasında fünyelerin isabet alması sonucu patlamanın gerçekleştiği ileri sürüldü. Açıklamada, patlamanın yaşandığı kamyon yakınındaki herkesin yaşamını yitirdiği belirtildi.

HPG'nin açıklaması şöyle:

"Amed bölgesinde patlayıcı madde yüklü bir kamyonu bir yerden başka bir yere taşıma görevini icra eden arkadaşımız 12 Mayıs günü akşam saatlerinde Amed’in Sur ilçesine bağlı Sarıkamış Köyü’nün Dürümlü Mezrası’nda hareket halindeyken bazı yerel işbirlikçi unsurlar tarafından engellenmeye çalışılmıştır. Kamyondaki görevli arkadaş, kimliğini açıklayarak engellememeleri gerektiğini söyleyip yoluna devam etmek istemiş, ancak hem ilgili köyden hem de çevredeki başka köylerden gelen unsurlar araçlarla kamyonu takip ederek ateş açmışlardır. Açılan bu yoğun ateş sonucu kamyon içindeki fünyelerin isabet alması ile birlikte patlama olayı gerçekleşmiş ve bu durum kamyonun yakınında bulunan herkesin yaşamını yitirmesine yol açmıştır.

Kamyonda yüklü olan patlayıcı maddeler, kesinlikle patlatılmak üzere düzeneklenmemiş olup, sadece nakil görevi icra edilmektedir. Ancak açılan ateş sonucu mermilerin isabet etmesiyle bu vahim olay gerçekleşmiştir. Bu üzücü olaydan dolayı yaşamını yitiren insanların ailelerine başsağlığı diliyoruz. Ancak bu olayda sorumluluğun, araca mermi sıkanlara ait olduğunun halkımız tarafından bilinmesini istiyoruz."