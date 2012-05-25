PKK 10 kişiyi kaçırdı

Diyarbakır'ın Lice İlçesinde, PKK'lıların 9'u erkek 1'i kadın 10 kişiyi kaçırdığı bildirildi.

Diyarbakır 'ın Lice İlçesine bağlı Bayırlı köyünün Sağlık mezrasına geçen salı gecesi gelen bir grup PKK'lı, bilinmeyen bir nedenle biri kadın 10 köylüyü yanlarına alarak kayıplara karıştı.

Kaçırılan köylülerin bulunabilmesi için bölgede arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Bayırlı köyü Muhtarı Aziz Doğan, kaçırılan köylülerin korucu olmadığını ve şimdiye kadar köylülerden bir haber alamadıklarını söyledi. PKK 'lıların kaçırdıkları köylülerin ailelerini kimseye haber vermemeleri yönünde tehdit ettiği için yetkililerin 2 gündür olaydan haberdar olamadığı bildirildi. Kaçırılan köylülerin kurtarılması için güvenlik güçleri tarafından operasyon başlatıldı.