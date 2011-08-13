PKK 1 asker ve kaymakam adayını kaçırdı

T24 - Diyarbakır karayolunu kesen bir grup PKK’lı terörist, Kaymakam adayı 30 yaşındaki Kenan Erenoğlu ile Mardin’deki birliğinden izinli olarak memleketi Bulanık’a gitmekte için yola çıkan er, 21 yaşındaki Aykut Çelik’i kaçırdı.



Muş ve Diyarbakır yönlerinden gelen otomobilleri durduran teröristler, yolcuları indirerek kimlik kontrolü yaptı. Yaklaşık 40- 50 aracın birikmesi üzerine propaganda yapan teröristler, Muş Valiliği’nde Kaymakam adayı olan ve Diyarbakır’a kız kardeşini görmeye gitmek için otobüsün 2 numaralı koltuğunda oturan Kenan Erenoğlu’nu yanlarında götüreceklerini belirttiler. Valilikte ilişiğini kesen ve İngiltere’ye dil kursuna gitmeye hazırlanan Erenoğlu’ndan sonra teröristler, yine iddiaya göre Mardin’de 7 aylık asker olan ve Muş’un Bulanık İlçesi Gümüşpınar Köyü’ne ailesini ziyarete gitmek için Diyarbakır’dan otobüse binen Aykut Çelik’i de aldı. Aykut Çelik’in evli ve eşinin hamile olduğu ifade edildi. Yol kesmi sırasında toplananların iki kişinin salıverilmesi için yaptıkları yalvarmalara aldırış etmeyen PKK’lı teröristler, 3 saat sonra kırsal alana doğru kaçtı.



Vali Ali Çınar, olayın öğrenilmesinden sonra Cumhuriyet Başsavcısı, İl Jandarma Komutanı, Emniyet Müdürü ile toplantı yaptı. Kaçırılanların bulunarak kurtarılması ve teröristlerin ele geçirilmesi için operasyon sürdürülüyor.



