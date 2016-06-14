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Spor

Pjanic 32 milyon Euro'ya Juve'de

Serie A son şampiyonu Juventus, Roma’da forma giyen Bosna Hersekli oyuncu Miralem Pjanic’i transfer etti

14 Haziran 2016 00:17

Juventus Kulübü'nden "Pjanic artık siyah-beyazlı” başlığıyla yapılan açıklamada, Roma kulübüyle Pjanic’in transferi üzerinde varılan anlaşma doğrultusunda, Bosna Hersekli orta saha oyuncusuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Teknik özellikleriyle orta sahada tek bir dokunuşuyla maçın gidişatını değiştirebilecek özelliklere sahip oyuncu olarak tanımlanan 26 yaşındaki Pjanic’in, bundan böyle Juventus için mücadele edeceği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Juventus’un Roma’ya Pjanic transferi için 32 milyon Euro bonservis bedeli ödediği de kaydedildi. 

 

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