PJAK sorumlusu yakalandı

T24 - Belçika'da PKK Kongre-Gel terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonun, örgütün İran yapılanması PJAK’ı da kapsadığı ortaya çıktı. Operasyon sırasında Almanya'ya kaçtığı tespit edilen PJAK örgütü genel sorumlusu Hacı Ahmedi Alman polisi tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.



Türk istihbarat birimlerinin koordinesinde Avrupa'daki PKK terör örgütüne yönelik operasyonda, örgütün İran yapılanması PJAK üyelerinin de yakalandığı bildirildi.



Pejak'ın genel sorumlusu Hacı Ahmedi'nin Belçika'nın başkenti Brüksel de düzenlenen operasyon sırasında Belçika polisinin elinden kurtularak Almanya'ya kaçtığı tespit edildi.



Türk istihbarat birimlerinin, Alman istihbaratını Ahmedi konusunda yaptığı uyarının ardından Alman polisi PJAK genel sorumlusunu saklandığı yerde yakaladı.



Soruşturmanın Belçika makamları tarafından yürütülmesi nedeniyle Hacı Ahmedi'nin Belçika'ya iadesinin gündeme geleceği bildirildi.



Ahmedi dışında çok sayıda PJAK yöneticisinin de yakalanması için operasyonların devam ettiği öğrenildi.







