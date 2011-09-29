'PJAK silah bırakmaya hazır'

T24 - İran-Irak sınırındaki mevzilerinden geri çekilen ve üyelerini İran topraklarından çıkaran, terör örgütü PKK’nın uzantısı PJAK’ın silah bırakmaya hazır olduğu belirtildi.



ntvmsnbc'nin haberine göre, İran’ın resmi ajansı İRNA’ya demeç veren İran Silahlı Kuvvetleri Harekât Daire Başkanı Tuğgeneral Ali Şadmani, “Devrim Muhafızları’nın PJAK’a yönelik yürüttüğü operasyonların sonucu, örgütün aşırı derecede zayıfladığını ve silah bırakmaya hazır olduğunu” bildirdi. İranlı komutan PJAK’ın yok olma aşamasına girdiğini öne sürdü.



Şadmani, "PJAK’ı; ABD başta olmak üzere İsrail ve İngiltere gibi ülkeler İran’da güvensizlik oluşturmak için yarattılar. Onlar, örgütü İran’a karşı savaşabileceği kadar destekleyecekler, ne zaman ki örgüt bu doğrultuda rol yapamaz hale gelirse yeni bir komplo ve yeni bir örgütle karşımıza çıkacaklar" dedi.





'PKK İran'la savaşmayacağı için PJAK kuruldu'



İranlı general, "İlk başta çeşitli gurupları İran’a karşı kullanan güçler, bu örgütlerin iş göremez hale gelmesi ile aslında PKK’nın bir kolu olan PJAK’ı yarattılar. PKK, açık ve aleni olarak İran’a karşı savaşamayacağından PJAK kuruldu" diye konuştu.



PJAK, İran’ın başlattığı yeni dalga operasyonların ardından bu ayın başlarında ateşkes ilan etti. Tahran yönetiminden birkaç gün önce yapılan açıklamada, ateşkesin ardından örgütün sınır bölgelerindeki mevzilerinden geri çekilerek tüm üyelerini İran topraklarından çıkardığı kaydedildi.





İran ateşkese sıcak bakmıyor

İran, örgüt tarafından yapılan ateşkes çağrısına şimdiye kadar yanıt vermiş değil. İran makamlarınca yapılan son açıklamada, defalarca isteğini yenileyen örgütün talebinin değerlendirilmekte olduğu duyuruldu.

İran, PJAK’ın bir terör örgütü olduğunu gerekçe göstererek, örgüt ile olan görüşmeleri Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi aracılığıyla yürütüyor.