PJAK faaliyetlerine son verdiğini açıkladı

Terör örgütü PKK'nın İran'daki uzantısı olan PJAK, "bölücü ve ayrılıkçı faaliyetlerine son verdiğini" açıkladı.



İran Resmi Haber Ajansı'nın (İRNA), terör örgütüne ait uydudan yayın yapan Nevruz TV'ye istinaden verdiği habere göre, terör örgütü PJAK, Türkiye, İran, Suriye ve Irak'taki merkezi hükümetlerden ayrılmayı düşünmediğini bildirdi.



"Merkezi hükümetlere karşı koyacak ve onlarla çatışacak güçten yoksunuz" itirafında bulunan terör örgütü, kaynakların yetersizliği ve imkansızlıklar nedeniyle siyasi bir oluşumun hayatını devam ettiremeyeceğini belirtti.



Diğer terör örgütlerine de tavsiyelerde bulunan PJAK, "Merkezi yönetimlerden, ayrılma düşüncesini bir kenara bırakmalıyız" ifadesini kullandı.



Kurulduğu günden beri İran'da sivillere ve güvenlik güçlerine karşı terör eylemlerinde bulunan PJAK'ın saldırlarında binlerce İranlı hayatını kaybetti. Türkiye-İran-Irak üçgenindeki dağlık bölgelerde barınan PJAK'lı teröristlerle İran güvenlik güçleri arasında sık sık çatışma çıkıyor.

