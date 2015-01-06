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Kültür-Sanat

PJ Harvey son albümünü 'halka açık' kaydedecek

Ünlü İngiliz müzisyenin son albümü, Londra’daki vergi binasının personel spor salonunda kaydedilecek

06 Ocak 2015 21:00

Mercury Ödüllü İngiliz müzisyen PJ Harvey, dokuzuncu stüdyo albümünü kamuya açık olarak kaydedecek. Alternatif rock müziğin başarılı isminin bu albüm için seçtiği stüdyo ise Londra’daki vergi binasının personel spor salonu olarak belirlendi.

Milliyet'te yer alan habere göre, sanatçı cam bir kutu içinde albümünün şarkılarını kaydederken bu alan ziyarete açılacak ve bu özel anlar izlenebilecek. Camdan yapılan bölmenin içinde sanatçıyla çalışan müzisyenler, yapımcılar da hazır bulunacak.

 

‘Galerideki sergi’ gibi

 

‘The Recording in Progress’ adlı proje kapsamındaki albümün kayıtları 16 Ocak - 14 Şubat tarihlerinde yapırken, ziyaretçiler 15 sterlin ödeyerek 45 dakikalık bir süre albümün kayıt sürecine şahitlik edebilecek. “Çok boyutlu bir müzik heykeli” olarak tanımlanan albüm hakkında PJ Harvey, “Bunun galerideki bir sergi gibi olmasını istiyorum. Umarım ziyaretçiler kayıt sürecinin enerji akışını deneyimlerler” diye konuştu.

‘Stories from the City, Stories From the Sea’ albümüyle de tanınan İngiliz sanatçı PJ Harvey’nin en son 2011 tarihli ‘Let England Shake’ adlı albümü yayınlandı.

 

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