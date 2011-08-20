Pizzacı acıkanları çarptı





T24 - İstanbul’da pizza kuryesi olarak gittikleri ev ve işyerlerinde kredi kartıyla ödeme yapan müşterilerin kart bilgileri kopyalayarak dolandıran 5 kişilik şebeke çökertildi.





Son günlerde aynı lokanta ve restoranlardan yemek siparişi veren kişilerin kredi kartlarından fazla para çekilerek dolandırıldığını belirleyen Bilişim Polisi harekete geçti. Kredi kartı mağdurlarıyla işlem yapan kuryelerin, kısa bir süre çalıştıktan sonra işten ayrıldığı ortaya çıktı. 4 aylık takibin ardından Eyüp, Pendik, Maltepe ve Kocaeli’de düzenlenen operasyonlarda 5 kişi gözaltına alındı.





Sorgulamada şebekenin çalışma yöntemi de belirlendi. Şebeke lideri Erdoğan L.’nin talimatıyla 4 üye motorlu kurye olarak başta pizza satış yerleri olmak üzere lokantalarda işe başlıyordu. Kuryeler, sipariş veren müşterilerinin kart bilgileri ve şifrelerini kopyalamak için dizayn edilmiş başka bir pos cihazı daha götürüyordu. Elde edilen bilgilerle sahte kredi kartları üretilip kullanılıyordu.





Yetkililer, şebekenin şimdiye kadar 95 kişiden yaklaşık 500 bin TL’lik vurgun yaptığını belirtti. 4 kuryenin yaptıkları iş başına komisyon aldığı asıl parayı Erdoğan L’nin kazandığı öğrenildi.