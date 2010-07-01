Pizza yiyerek 12 kilo verdi

T24-

McClellan, pizzanın diğer fast food yiyeceklerden daha sağlıklı olduğunu savunuyor. Pizzanın yanlış tüketildiğini belirten McClellan, "Pizza abur cubur değil. Amerikalılar genelde geceyarısı bir bütün büyük pizza ve yanında iki soda içip televizyon karşısında uyuyakalırlar. Bu şekilde pizza yenmez" diyor.