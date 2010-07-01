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Dünya

Pizza yiyerek 12 kilo verdi

ABD'de yaşayan Matt McClellan, pizza yiyerek tam 12 kilo verdi. Bunu duyurmak için de 30 günlük bisiklet turuna çıktı.

01 Temmuz 2010 03:00

T24- Abd'de yaşayan Matt McClellan, pizza yiyerek tam 12 kilo verdi. Bunu duyurmak için de 30 günlük bisiklet turuna çıktı.

McClellan, pizzanın diğer fast food yiyeceklerden daha sağlıklı olduğunu savunuyor. Pizzanın yanlış tüketildiğini belirten McClellan, "Pizza abur cubur değil. Amerikalılar genelde geceyarısı bir bütün büyük pizza ve yanında iki soda içip televizyon karşısında uyuyakalırlar. Bu şekilde pizza yenmez" diyor.

McClellan, her üç saatte bir dilim pizza yedi ve günde bir saat spor yaptı. Kısa sürede 12 kilo veren McClellan, kendi hikayesini duyurmak için de 30 günlük bisiklet turuna çıktı. Temmuz'da Florida'dan yola çıkan McClellan, turunu 4 Ağustos'ta New York Times Meydanı'nda tamamlayacak.



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