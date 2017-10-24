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Pizza kuryesi, yaralandığı kazayı iş yerine sedyede haber verdi

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez İlçesi'nde motosikletli pizza kuryesi, otomobile çarparak, yaralandı

24 Ekim 2017 17:02

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Körfez İlçesi\'nde motosikletli pizza kuryesi, otomobile çarparak, yaralandı. Kurye Erkan Dilek, sedyeyle ambulansa taşınırken, iş yerini arayıp, kaza yaptığını söyledi.
Kaza, bugün öğle saatlerinde, Körfez Eşref Bitlis Caddesi\'nde meydana geldi. Bir pizza firmasında motosikletli kurye olarak çalışan Erkan Dilek, 39 TG 459 plakalı motosikletiyle o sırada önce yolcu indirmek için sağa yanaşan Celal Yılmaz\'ın kullandığı 41 YA 043 plakalı otomobile ardından park halindeki başka bir araca çarptı. Kazada motosikletten yere düşerek, yaralanan Dilek\'i gören Yılmaz ve çevredekiler, kuryenin yardımına koştu. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Dilek\'e ilk müdahalede bulundu. Kazada hafif yaralanan Dilek, sedyeyle ambulansa taşındığı sırada, cep telefonuyla iş yerini arayarak, kaza yaptığını haber verdi. Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılan Dilek, tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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