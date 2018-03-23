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Piyasaya sahte para süren şüpheliler tutuklandı

FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, piyasaya sahte para sürdükleri belirlenip gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı

23 Mart 2018 22:47

FETHİYE (Muğla), (DHA)- MUĞLA\'nın Fethiye ilçesinde, piyasaya sahte para sürdükleri belirlenip gözaltına alınan 3 şüpheliden 2\'si tutuklandı. Yaşı küçük olan diğer şüpheli ise savcının talimatıyla polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Fethiye\'de birçok işyerinden sahte parayla alışveriş yapıldığı şikayeti üzerine polis harekete geçti. Sahte parayla alışveriş yapılan işyerlerinin bulunduğu bölgedeki MOBESE ve güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı. Kamera görüntülerden, piyasaya sürülen sahte paraları H.Y.\'ye (17),  R.Y. (33) ve H.İ.G.\'nin (32) verdiği belirlendi. Polis, şüphelileri evlerinde yakalayıp gözaltına aldı. Şüphelilerin ev ve üzerlerindeki aramalarda toplam 127 adet 20 TL\'lik sahte banknot ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden yaşı küçük olan H.Y., polisteki işlemlerinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakılırken, diğer 2 şüpheli ise sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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