Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ürün güvenliğine ilişkin “Piyasaya kalitesiz malların girmesine izin vermeyeceğiz. Piyasaya giren her bir kalitesiz, ucuz, kaçak veya kontrolsüz malzemenin o sektördeki bir sanayicimizin sektörden çıkmasına sebep olduğunun farkındayız. Bakanlık olarak, 'üreten toplum' bilincinin ön plana çıkmasını sağlayacak eğitim ve tanıtım yayınları üzerinde duracağız” dedi. Bakanlık olarak Yerlileşme, teknoloji üretimi, tasarım ve markalaşmaya önem verdiklerini vurgulayan Varank, “Firmalarımızın Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerini destekliyor, kapasitelerini geliştirmeye odaklanıyoruz" dedi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO)'nun Ekim ayı meclis toplantısına katıldı. Bakan Varank'ın yanı sıra toplantıya bakan yardımcıları Hasan Büyükdere, Mehmet Fatih Kacır, bakanlığın Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürü Bilal Macit, Teşvik Uygulamaları ve Yabancı Sermaye Genel Müdürü Mehmet Yurdal Şahin, KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt, İSO Başkanı Erdal Bahçıvan ve İSO meclis üyeleri katıldı.

Bakan Varank toplantıda bir konuşma yaparak, “Uluslararası rekabet gücümüzü ve dünya ihracatından aldığımız payı artırmak için, yüksek katma değerli bir yapıya geçmek zorundayız.

Yerlileşme, teknoloji üretimi, tasarım ve markalaşmayı bu dönüşümün temel eksenleri olarak görüyoruz. Sanayimizin ithalat bağımlılığını azaltmak üzere, uçtan uça Yerlileşme Programını yakında ilan edeceğiz. Amacımız; yurt içi sanayide orta-yüksek ve yüksek teknolojili üretimin payını uluslararası pazarlara entegre bir biçimde artırmak. Sunduğumuz tüm Ar-Ge ve Ür-Ge desteklerinde ve yatırım teşvik sisteminde bu programı merkeze alacağız. KOBİ'leri değişimi izlemeye çalışan işletmeler olmaktan çıkarıp, değişimi yöneten işletmeler haline dönüştüreceğiz. Bu kapsamda; firmalarımızın Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerini destekliyor, kapasitelerini geliştirmeye odaklanıyoruz" dedi.

“Verimlilik artışları için bir dizi politikayı hayata geçiriyoruz"

Mustafa Varank, “Büyümenin verimlilikten kaynaklanan kısmı, maalesef ümit ettiğimiz seviyelerin gerisinde. Verimlilik artışları için bir dizi politikayı hayata geçiriyoruz. Otomotiv sektörü tedarik sanayi için detaylı bir verimlilik analizi yapıyoruz. Hedefimiz diğer lokomotif sektörlerde de bu uygulamanın yaygınlaştırılması. Sektör bazlı risk ve fırsatlardan hareketle politikalarımıza yön vereceğiz. Bir diğer husus enerji verimliliğiyle ilgili. Biliyorsunuz ülkemizde üretilen elektriğin yüzde 50'sini sanayi sektörü tüketiyor.

Bu yüzde 50'nin, yüzde 70'lik bölümünüyse üretimde kullanılan makinelerin motorları tüketiyor. Dolayısıyla burada ciddi bir verimsizlik söz konusu. Elektrik motorlarında dönüşümün sağlanmasını önemsiyoruz. Dönüşümü planlayan sanayiciler ve OSB'lerin görüşlerini aldık. Ayrıca motor üreticileriyle de görüştük. Uluslararası kuruluşlarla en iyi ülke uygulamalarına ilişkin bilgi alışverişinde bulunduk. Bu aşamada sanayicimize uygun finansman modeli üzerinde çalışıyoruz, hedefimiz en kısa zamanda bu modeli ilgili tarafların görüşüne sunmak. Bu dönüşümü gerçekleştirdiğimizde hem enerji verimliliği artacak, hem de sanayicimizin maliyetleri düşecektir" diye konuştu.

“Eğitim ve tanıtım yayınları üzerinde duracağız"

Bakan Varank, “Biliyorsunuz Ürün Güvenliği Haftası içindeyiz. Piyasaya kalitesiz malların girmesine izin vermeyeceğiz. Piyasaya giren her bir kalitesiz, ucuz, kaçak veya kontrolsüz malzemenin o sektördeki bir sanayicimizin sektörden çıkmasına sebep olduğunun farkındayız. Bakanlık olarak, 'üreten toplum' bilincinin ön plana çıkmasını sağlayacak eğitim ve tanıtım yayınları üzerinde duracağız. Uluslararası normlarda üretim yapan, bilinçli ve küresel pazarlara hitap edebilecek sanayici profilinin oluşmasına tam destek vereceğiz. Bu yeni dönemde siz sanayicilerimizle daha yakından çalışma imkânı bulacağımıza inancım tam.