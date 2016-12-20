Piyasaların gözü Merkez Bankası'nın faiz kararında

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi'nin çevik kuvvet polisi tarafından öldürülmesinden sonra dolar/TL paritesi güne 3.53 civarında başlarken piyasalar TCMB'nin açıklayacağı yılın son faiz kararını bekliyor.

Yurt içinde, bugünkü TCMB Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak faiz kararının piyasaların odak noktasında olduğu belirtiliyor. Analistler, dün akşam Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un silahlı saldırı sonucu öldürülmesi sonrasında piyasalarda oluşabilecek negatif etkinin taraflardan gelen sağduyulu açıklamalarla sınırlanacağını kaydederek, BIST 100 endeksinin 77.700 seviyesinin direnç, 76.000 seviyesinin destek konumunda olduğunu dile getirdi.

Faiz artışı bekliyor

Sabag gazetesindeki ankete göre, ekonomistlerin çoğunluğu TCMBnin bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında (politika faizi) ve marjinal fonlama oranında (faiz koridorunun üst bandı) artış bekliyor. Ankete katılan 22 ekonomistin 14ü yüzde 8 olan politika faizinde 25 ila 50 baz puan artış olacağını öngörürken, yüzde 8,50 olan faiz koridorunun üst bandında 25 ila 50 baz puan artış olacağını tahmin eden ekonomist sayısı 15 oldu.

Geçen ay ne olmuştu?

Ayrıca, ekonomistlerin 20'si yüzde 7,25 olan faiz koridorunun alt bandında değişiklik beklemezken, 2 ekonomist ise 25 baz puan artış olacağı tahmininde bulundu.

Geçen ayki PPK toplantısında politika faizi yüzde 8 ve faiz koridorunun üst bandı da yüzde 8,50ye çıkarılırken, faiz koridorunun alt bandı yüzde 7,25te sabit bırakılmıştı.