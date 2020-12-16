Piyasaların gözü Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'da

Piyasalar bugün Merkez Bankası (TCMB) Başkan Naci Ağbal'ın 2021 yılına ilişkin para ve kur politikası sunumunda önümüzdeki dönem para politikası ve rezerv yönetimine ilişkin vereceği sinyalleri takip edecek. TCMB açıklamalarının ardından ise Türkiye piyasa kapanışı sonrası gerçekleşecek ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı izlenecek.

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Hazine yoğun şubat ve nisan itfa programını bir miktar rahatlatmak adına dün piyasa yapıcı bankalara yönelik değişim ihaleleri gerçekleştirdi. İhalelerde Şubat ve Nisan 2021 itfalı tahviller geri alınırken yerine 2028 ve 2030 vadeli TÜFE’ye endeksli ve sabit kuponlu tahviller verildi. Toplam 7.7 milyar TL civarında değişim gerçekleştirildi.

ABD’den yaptırım beklentileriyle geçen hafta 8’in üzerine çıkan dolar/TL yaptırımların açıklanmasıyla birlikte bir önceki hafta işlem gördüğü 7.8’in hemen üzerinde denge buldu. Bankacılar ABD’nin açıkladığı yaptırımların Türkiye’nin makro dengesine belirgin bir etkisinin olmayacağının anlaşılmasıyla dolar/TL’nin gerilediğini ancak önümüzdeki dönemde AB ve ABD’nin yaptırımların söylemlerinin devam etmesi halinde yeniden satış baskısı yaşanabileceğine dikkat çektiler.