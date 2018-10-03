Piyasaların gözü enflasyon verisinde

Bugün saat 10:00'da açıklanacak enflasyon verisi yatırımcıların odağında yer alıyor.

Ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 3,46 artmasını bekliyor.

Bir önceki ay yüzde 17,90 olan yıllık enflasyonun yüzde 21,19'a yükseleceği hesaplanıyor.

Yurt dışında ise dünya genelinde hizmet sektörü PMI ve ABD'de özel sektör istihdamı ile ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının takip edilecek.

Kritik veri öncesinde bu sabah dolar/TL 6 seviyesinin hemen altında güne başladı.

Borsa İstanbul'da cuma gününden bu yana banka pay piyasalarında etkili olan satış baskısı dün de devam etti. BIST 100 endeksi yüzde 0,38 değer kaybederek günü 98.161 puandan tamamlamıştı. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 98.000 ve 97.200 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını bildiren analistler, 100.000 puanın ise direnç konumuna geldiğini kaydetti.