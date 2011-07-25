Piyasaları dolar, altın euro ateşi sardı...

T24 - Dolar, Euro ve altın yeni haftaya da yükselişle başladı. Dolar 1,72'yle Mart 2009'dan beri en yüksek düzeye çıkarken, Euro 2,48 seviyesiyle Türk Lirası karşısında en yüksek seviyeye çıktı. Altının ons fiyatı da 1623 dolara ulaşarak bir rekor düzeye çıktı. Dolar, Euro ve altındaki bu artışların ardından Merkez Bankası döviz alım ihalelerine bugünden itibaren ara verdi.



Merkez Bankası'ndan dövize müdahale





Merkez Bankası'nın alışılagelmişin dışındaki para politikasının makroekonomik dengesizlikleri gidermede yeterli olmayacağına ilişkin endişelerin artması ve yüksek cari açığın TL'deki değer kayıplarını tetiklemesiyle dolar haftaya 1,72 seviyesini aşarak başladı.



Cuma günü spot kapanış saatlerinde 1,6836 olan dolar bu sabah 1.72'yi aşarak Mart 2009'dan beri en yüksek düzeye çıktı. Dolar 1,7220 TL'ye kadar yükseldi.



Dolar/TL'de yükselişlerin sürebileceğini öngörülürken, piyasa Merkez Bankası'nın en kısa sürede döviz alım ihalelerine ara vermesi bekliyor.



Analistlerin Merkez Bankası'nin mevcut para politikasına ilişkin endişelerine rağmen, Merkez Bankası her açıklamasında ekonomiye ilişkin gidişattan memnuniyetini dile getirirken ekonomi yetkililerinin TL'deki mevcut değer kaybından rahatsız olmadığını belirtmesi, hatta rekabet gücü açısından memnuniyetlerini dile getirmesi de TL'deki kayıpların sürmesinde etkili oluyor.



Merkez Bankası'nın kısa vadede faiz artışı ihtimalini dışladığı yönündeki algılara geçen hafta "bütün politika araçlarının genişletici yönde kullanılabileceği" ve "faiz koridorunun kademeli olarak daraltılmasının uygun olabileceği" ihtimallerinin de şartlı da olsa eklenmesiyle gösterge faiz sert düşerken, TL döviz sepeti karşısında değer kaybetmeye devam ederek, gelişmekte olan para birimlerinden ayrışması hızlanmıştı.



Bir bankanın döviz masası müdürü, "Gelinen seviyeler önemli 1,70'in üzerinde işlem görüyoruz. TL'de değer kazancı sağlayacak herhangi bir gelişme göremiyoruz. O yüzden geçen hafta kadar sert hareketler olmasa da TL'de kaybın sürmesi olası. Yukarıda teknik olarak direnç seviyeleri zayıf. Kurumsal müşterinin döviz taleplerinin devam edip etmeyeceği ve henüz piyasada neredeyse hiç görmediğimiz DTH sahiplerinin piyasada yer alıp almayacağı hareketlerin yön ve hızında belirleyici olabilir" dedi ve ekledi:



"Sepet seviyesine bakınca TL'nin tarihi zirvede olması ve bazen özellikle de geçen hafta Cuma günü likiditenin tek yönlü işlemlerde azalması bence en kısa vadede Merkez Bankası'yi harekete geçirecektir. Günlük döviz alım ihalelerine bugün ya da en kısa sürede ara verilmesini bekliyorum. Artık Merkez Bankası 10 milyon azaltmaktansa ihaleleri tamamen kaldıracaktır. Bunun kısa vadede etkili olabilir ama bu etki günlük 30 milyon dolarlık bir arzın piyasadan çekilmesinden ziyade psikolojik olacağını not etmekte fayda var. Ardından Merkez Bankası'nin faiz koridorunu daraltmasını bekliyoruz ancak bu da bir sonraki toplantıdan önce çok mümkün değil. Bu adımla birlikte ise TL'deki değer kayıpları tersine dönebilir."



Öte yandan işlemciler artık 1,65 seviyesinde önemli bir destek oluştuğunu ve kısa vadede bu seviyesinin üzerinde kalıcılığın kesin olduğunu belirtiyorlar.







Euro 2,48'le rekorunu yeniledi







İstanbul serbest piyasada euro 2,4840 lirayı görerek tüm zamanların Türk lirası rekorunu yeniledi.



Serbest piyasada geçtiğimiz haftayı 2,4310 liradan kapatan euro, haftaya 2,4390 seviyesinden başladı.



Yükselişine devam eden euro 2,4840 lira ile TL karşısında en yüksek seviyesine çıkarak rekorunu yeniledi.





Altından da rekor geldi

Uluslararası piyasada altının ons fiyatı, 1623,88 dolar seviyesine çıkarak yeni bir rekor kırdı. Avro TL karşısında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşırken dolardaki yükseliş de sürüyor.



Uluslararası piyasada altının ons fiyatı son zamanlarda yükselişine devam ederek 1620,0 dolar seviyelerini de aşarak rekorunu yeniledi. Altının ons fiyatı 1623,88 dolarla en yüksek seviyesine ulaşırken sabah açılışın ardından şu sıralarda 1615,35 dolardan işlem görüyor.



Uluslararası piyasalarda geçen haftayı 1606,30 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, geçtiğimiz haftaya 1600 dolar sınırını aşarak rekorla başlamış, daha sonra yükselişini sürdürerek en son 19 Temmuz salı günü 1610,13 dolarla en yüksek seviyesini görmüştü.





Borsada son durum



İstanbul Menkul Kıymetler Borsası (İMKB) 100 Endeksi açılışın ardından ilk 30 dakika sonunda, önceki kapanışa göre 901,43 puan ve yüzde 1,51 düşüşle 58.900,89 puan düzeyinde seyrediyor.



İMKB'de işlem hacmi 261 milyon lira seviyesine ulaşırken, en çok işlem yapılan hisseler Garanti Bankası, İş Bankası (C), Netaş Telekom, Emlak Konut ve Akbank olarak sıralandı.



Bu dakikalarda en primli hisseler ise Vakıf Gayrimenkul, Kuveyt Türk Altın, İstanbul Altın, Koza Altın ve Anadolu Hayat olarak öne çıktı.



