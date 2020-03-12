Piyasalarda Koronavirüs dalgası: Dolar yükseliyor, borsa değer kaybediyor

Dün 6.13-6.18 lira aralığında hareket eden dolar Koronavirüs salgınının yarattığı tedirginlikle gece saatlerinde 6.20'nin üzerine tırmandı. Yeni güne 6.2140'tan başlayan dolar, saat 15.55 itibarıyla 6.25'ten işlem görüyor.



Bugün dolar/TL'nin seyrinde hem Türkiye hem de yurtdışında Koronavirüs salgınıyla ilgili gelişmeler takip edilecek. Piyasalar ülkeler tarafından açıklanacak ekonomik teşvik paketlerini de takip etmeye devam ediyor.

Dün 7 liranın üzerini gören euro/TL ise 7,02 seviyelerinde...

Borsa İstanbul 95 bin 800'e kadar geriledi

Öte yandan güne yüzde 2,5 kayıpla başlayan BIST 100 Endeksi ise gün ortasına doğru kayıplarını artırdı yüzde 5'e kadar taşıdı.

Dünya borsalarının neredeyse tamamına yakında yaşanan sert satış dalgası Borsa İstanbul'da da yaşanıyor. Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi'nden işlemler yüzde 5'e yakın değer kaybıyla gerçekleştiriliyor.

Sektörel endekslerde, yüzde 10'u aşan değer değer kaybıyla turizm endeksi ve yüzde 6'nın üzerindeki düşüşle bankacılık endeksi satış dalgasında başı çekiyor.

Saat 15.55 itibarıyla BIST 100 Endeksi, 95 bin 882 seviyelerinde bulunuyordu.

Petrol yeniden 34 dolara geriledi

Petrol fiyatları, hafta başındaki yüzde 30'luk kaybın ardından 38 doları aşan düzeltme hareketini sonlandırdı. İki gündür değer kaybeden petrol, bu sabah saatlerinde 34 dolar civarında. Spot altının onsu ise 1630 doların biraz üzerinde.

Gözler Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararında

Fed ve İngiltere Merkez Bankası faiz indirimlerinin ardından, bugün Avrupa Merkez Bankası faiz kararı takip edilecek. Piyasalarda genel olarak bir indirim beklentisi bulunmazken, bazı analistler mevduat faizinde 10 baz puan bir indirim olabileceği yönünde görüş belirtiyorlar.

ECB Başkanı Christine Lagarde, Para Politikası Kurulu toplantısı ile ilgili basın toplantısı da düzenleyecek.